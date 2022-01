Ranking serwisów streamingowych i VOD w Polsce. Zwycięzcy nie zaskakują

SentiOne przeprowadził analizę popularności serwisów streamingowych i VOD wśród Internautów za okres całego 2021 rok. Jej wyniki potwierdzają zdecydowaną przewagę Netflixa nad konkurencją. Z kolei wśród serwisów VOD, gdzie płaci się za dostęp do pojedynczych tytułów, najpopularniejszy jest Player.pl. Spore zainteresowanie budzi VOD TVP, na którym wiele treści jest dostępnych bezpłatnie.

W 2021 roku Polacy spędzili na oglądaniu telewizji średnio 4 godziny, 6 minut i 34 sekundy na dobę - to najniższy wynik od roku 2012, a tendencja spadkowa dotyczy wszystkich grup wiekowych. Jednocześnie gwałtownie rośnie oglądalność platform streamingowych - o 266 proc. w ciągu ostatnich trzech lat. Według danych z listopada 2021 roku najpopularniejszym serwisem streamingowym w Polsce był Netflix, z ponad 13 mln użytkowników. Za nim w pierwszej trójce znalazły się VOD Wp.pl (4,6 mln użytkowników) i Player.pl (4,1 mln użytkowników).

SentiOne zbadała popularność poszczególnych platform i tytułów w 2021 roku pod względem liczby ich wzmianek w rozmowach internautów.

W zestawieniu platform streamingowych króluje Netflix z ponad 1,3 mln wzmianek, które osiągnęły zasięg na poziomie 4,6 mld wyświetleń. Najwięcej z nich odnotowano w styczniu - ponad 177 tys. Natomiast gwałtowny wzrost zasięgu - o niemal 170 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca - miał miejsce w sierpniu, czyli w miesiącu, w którym zmieniły się ceny niektórych pakietów abonamentowych.

W kontekście Netflixa często rozmawiano o Wiedźminie. Sformułowania „wiedźmin serial” i „wiedźmin netflix” odnotowały w sumie 76,5 tys. wzmianek o zasięgu 281 mln wyświetleń. Ponad 29 tys. pochodzi z grudnia, kiedy drugi sezon „Wiedźmina” miał swoją premierę. Dla porównania „Squid Game”, pod względem oglądalności największy światowy hit Netflixa, w Polsce był wymieniany 59,6 tys. razy. Wzmianki na jego temat osiągnęły zasięg na poziomie 91 mln wyświetleń.

Serwis HBO GO był przez internautów wymieniany 152,5 tys. razy, a wzmianki na jego temat osiągnęły zasięg na poziomie 353 mln wyświetleń. Najwięcej wypowiedzi odnotowano w marcu - 18,7 tys. W kontekście HBO GO często wspominano serial „Mare z Easttown” - 8,2 tys. wzmianek, które osiągnęły 12 mln wyświetleń zasięgu. Ponad 4,7 tys. razy wymieniany był serial „Euforia”, a wzmianki o nim osiągnęły 9 mln wyświetleń.

Na trzecim miejscu znalazł się serwis Amazon Prime Video - 77,6 tys. wzmianek z 90 mln wyświetleń zasięgu. Największą liczbę wypowiedzi i najwyższe zasięgi serwis odnotował w październiku. O ile w przypadku Netflixa i HBO GO wypowiedzi rozkładają się mniej więcej po równo między mężczyznami i kobietami, to tutaj zaledwie 13 proc. wszystkich wypowiedzi pochodzi od kobiet.

Ciekawym przypadkiem jest Disney +, który w Polsce cieszy się sporym zainteresowaniem, chociaż oficjalnie nie jest jeszcze u nas dostępny. W minionym roku pojawił się w wypowiedziach polskich Internautów 73 tys. razy, a wypowiedzi osiągnęły 219 mln wyświetleń zasięgu. Często towarzyszyły im hasztagi „chcemydisneypluswpolsce” i „releasedisneyplusinpoland”, sporo też rozmawiano o produkcjach ze światów Star Wars i Marvela - m.in. „The Mandalorian” czy „Wanda Vision”. O ile liczba wzmianek na temat serwisu rozkłada się w miarę równomiernie na wszystkie miesiące roku, to w marcu odnotowały one bardzo gwałtowny wzrost zasięgu - o ponad 1700 proc.

Kolejny pod względem popularności wśród polskich Internautów jest serwis Apple TV +, wzmiankowany 63,3 tys. razy, z zasięgiem na poziomie 239 mln wyświetleń. Kobiety stanowią tylko 19 proc. autorów wszystkich wzmianek. Internauci sporo rozmawiali m.in. o serialach „Ted Lasso”, „Fundacja” i „For All Mankind”.

- Można się spodziewać, że w 2022 roku w tym układzie znaczenia platform w Polsce zajdzie zmiana. Miejsce HBO GO ma w marcu zająć HBO Max, które oferuje większy katalog produkcji i wyższą jakość streamingu. Z kolei na drugą połowę roku szykuje się debiut Disney + w Polsce, co zapewne zachęci wielu Internautów do wykupienia legalnej subskrypcji. Aktualnie brak tej możliwości jest przez wiele osób omijany przy wykorzystaniu VPN lub torrentów. Na koniec - Amazon Prime Video zapowiedziało na jesień premierę serialu na podstawie „Władcy Pierścieni”, który może sprawić, że ta obecnie mało popularna platforma będzie chętniej subskrybowana, a sama produkcja szeroko omawiana - komentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga „Zwierz Popkulturalny”.