Revolut Business z nową funkcją. Pozwala zarządzać wydatkami służbowymi

smartfon, fot. Revolut

Funkcja zarządzania wydatkami (Spend Management) pozwala klientom Revolut Business w Wielkiej Brytanii i Europie (EEA) proaktywnie kontrolować służbowe wydatki w zespole. Aplikacja pomaga błyskawicznie generować karty dla pracowników, ustawiać limity w oparciu o czas lub kategorie wydatków, dzięki czemu kontroling finansowy w firmie staje się łatwiejszy.

Revolut Business, aplikacja finansowa z której korzysta już ponad pół miliona firm na świecie, udostępnił funkcję zarządzania wydatkami (Spend Management) swoim klientom w Wielkiej Brytanii i Europie (EEA). Spend Management to zestaw usług, które pomogą dyrektorowi finansowemu lub menedżerom odpowiedzialnym za kontroling finansowy utrzymać w ryzach wydatki zespołu. Narzędzie dostępne jest zarówno w wersji web jak i w aplikacji mobilnej.

Po udostępnieniu w Wielkiej Brytanii w lutym b.r. usług kadrowo-płacowych, funkcja zarządzania wydatkami (Spend Management) to kolejny produkt, który poszerza ofertę Revolut Business. Docelowo, oferta ma skupić w jednym miejscu wszystko, co potrzebne jest do prowadzenia biznesu. Wielkość firmy nie ma tu znaczenia. W każdym przypadku celem jest wygenerowanie wymiernych oszczędności, które właściciel firmy może śledzić w aplikacji w czasie rzeczywistym.

Co zawiera funkcja Spend Management?

Bezpłatne generowanie z poziomu konta firmowego nielimitowanej liczby debetowych kart wirtualnych lub fizycznych: sprawdza się w rozproszonych zespołach, wśród pracowników, którzy potrzebują swobody realizowania szybkich płatności, działając w wielu krajach i lokalizacjach.

Ścisłą kontrolę poziomu wydatków realizowanych z poszczególnych kart w oparciu o parametry takie jak stanowisko, przedział czasowy, indywidualne uprawnienia, limitowanie lub blokowanie wydatków służbowych w wybranych kategoriach usług

Kontrola kont, z których zasilane są poszczególne karty pracowników, w ponad 28 walutach obcych i ponad 100 krajach

Monitorowanie w czasie rzeczywistym wydatków na jednym prostym interfejsie

Śledzenie i optymalizowanie przepływów finansowych i wydatków realizowanych przez pracowników za pomocą fizycznych i wirtualnych kart firmowych

Nowa funkcja rozwija dotychczasową sekcję Wydatki w aplikacji Revolut Business, skupia się jednak na zarządzaniu wydatkami z kart firmowych. Jej celem jest nadzór w czasie rzeczywistym nad wydatkami w różnych krajach i lokalizacjach, ograniczenie wydatków niepożądanych i nieuzasadnionych wniosków o refundację, zapewnia jasne limity i transparentny proces wydatkowanych w zespole środków służbowych.

- Firmy obawiają się wydawania pracownikom dużej liczby indywidualnych kart firmowych, ponieważ nie zawsze są w stanie efektywnie nadzorować proces wydatkowania z ich pomocą środków. Współdzielenie kilku kart w zespole też nie jest rozwiązaniem, stanowi większe ryzyko nadużycia, spowalnia proces decyzyjny i skuteczne działanie. By temu zaradzić, stworzyliśmy nową funkcję do sprawowania większej, bieżącej kontroli nad wydatkami służbowymi - pomoże ograniczyć niepotrzebne koszty" - powiedział James Gibson, Head of Product w Revolut Business.

Funkcja zarządzania finansami (Spend Management) to część oferty Revolut Business, z której korzystają firmy niezależnie od skali i typu działalności, choć szczególnie popularnej w branży e-commerce.

Liczba transakcji Revolut Business w 2021 roku

W 2021 r. klienci Revolut Business zrealizowali 7,4 miliona transakcji, blisko dwa razy więcej niż w roku poprzednim (+97%). Średnia wartość zrealizowanej transakcji zwiększyła się rok do roku o 66%, a średnia liczba realizowanych przez firmę w ciągu roku transakcji zwiększyła się o 60% r/r.

W ubiegłym roku Revolut Business rozszerzył ofertę o szereg produktów i usług takich jak płatności za pomocą QR kodów, płatności offline czy płatności pay-by-link. W trakcie pandemii firmy potrzebowały rozwiązań, które szły w parze ze społecznym dystansem i obostrzeniami, nie tylko płatniczych. Takim nowym rozwiązaniem była m.in. funkcja w sekcji Wydatki pozwalająca zrobić zdjęcie paragonu, połączyć je w aplikacji z konkretnym wydatkiem i jednym kliknięciem eksportować do rozliczenia.

Revolut dla firm powstał w 2017 roku, by w jednym miejscu połączyć wszystko czego potrzebują firmy do prowadzenia biznesu. Usługa jest dostępna w Wielkiej Brytanii i w Europie (EEA). Ponad 500.000 firm korzysta z niej by ograniczyć czas spędzany na prace administracyjne i przeznaczyć go na to co ważne - prowadzenie biznesu.

