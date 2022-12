Revolut, globalna aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 25 milionów klientów, rozszerza ofertę handlu metalami szlachetnymi w aplikacji. Klienci planów Standard, Plus, Premium i Metal w Europie (EEA, Szwajcaria, Wielkiej Brytania), mogą korzystać z ekspozycji na platynę (XPT) i pallad (XPD).

Revolut uruchomił funkcję do handlu towarami i ekspozycję na złoto (Au) w marcu 2020 r. Trzy miesiące później uzupełnił ją o ekspozycję na srebro (Ag). Klienci wykorzystali okazję do dywersyfikacji portfeli swoich aktywów, a złoto i srebro stały się powszechnie posiadanymi towarami wśród użytkowników aplikacji. Teraz fintech podjął decyzję o dodaniu do oferty platyny (XPT) i palladu (XPD).

Metale szlachetne dostępne są w aplikacji Revolut, w sekcji Produkty majątkowe, w zakładce Towary. Klienci mogą handlować ekspozycją na złoto, srebro, platynę i pallad, dzięki dostępowi do danych z rynku podawanych w czasie rzeczywistym przez wyspecjalizowanego partnera Revolut.

Za każdą transakcją kupna ekspozycji na platynę lub pallad stoi zakup realnego, fizycznego metalu XPT lub XPD, który jest przechowywany bezpiecznie u zaufanego dostawcy usług w zakresie obrotu metalami szlachetnymi. Jak w przypadku złota i srebra, tak w przypadku platyny i palladu, ekspozycję na wybrany towar można przesyłać w aplikacji między klientami Revolut lub wymienić na waluty fiat lub kryptowaluty, w celu dokonania płatności.

Ponadto, Revolut oferuje funkcję automatycznej wymiany, gdzie klienci mogą ustalić określoną cenę po której chcą kupić lub sprzedać ekspozycję na pallad lub platynę. W takim wariancie, aplikacja sama dokona transakcji gdy rynek osiągnie ustalony poziom cenowy.

Uzupełnienie oferty handlu towarami o ekspozycję na platynę i pallad to kolejny krok Revolut w stronę zniesienia barier w dostępie do produktów finansowych. Wcześniej fintech udostępnił w aplikacji m.in. możliwość handlu ponad 30 walutami fiat i blisko 100 kryptowalutami, które klienci mogą kupować, przechowywać, przesyłać między sobą lub sprzedawać.

- Cieszymy się z rozszerzenia funkcji handlu towarami o kolejne metale szlachetne, platynę i pallad. To ukłon w stronę naszych klientów w krajach EEA, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, którzy szukają możliwości dywersyfikacji swoich portfeli o alternatywne typy aktywów. Wypełniamy w ten sposób naszą misję działając na rzecz demokratyzacji i większego dostępu do usług finansowych. Wiele osób wciąż czuje się odciętych od możliwości kupowania i handlowania alternatywnymi aktywami, takimi jak metale szlachetne. Dlatego, usuwamy bariery, eliminujemy zbędne koszty, by dostęp do ekspozycji na ceny platyny i palladu był tak prosty i przystępny cenowo jak to tylko możliwe. Chcemy, by nasi klienci mieli szeroki wybór produktów finansowych i korzystali z nich by oszczędzać, inwestować i zarządzać swoimi pieniędzmi tak, jak im pasuje - powiedział Yaroslav Kravchenko, Dyrektor Wealth & Trading w Revolut.