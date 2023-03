fot. Revolut

Revolut zapowiada ekspansję swojej platformy do tradingu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (regionie EOG). Dzięki uruchomieniu europejskiego podmiotu oferującego usługi inwestycyjne, firma może teraz oferować akcje notowane w USA klientom m.in. w Belgii, Niemczech i we Włoszech.

Revolut to globalna aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 28 milionów klientów na świecie. Funkcje do tradingu zyskują popularność wśród inwestorów, którzy chcą handlować akcjami notowanymi w USA. Od Apple czy Zoom po Teslę, klienci mogą odkrywać akcje ponad 1000 spółek - ich wybór zwiększy się w nadchodzących miesiącach do 2200. Handel akcjami z Revolut wymaga minimalnej wpłaty w wysokości zaledwie 1 USD, dzięki czemu jest dostępny dla każdego. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą sprawdzać ceny akcji w czasie rzeczywistym z pomocą bieżących notowań, wykresów i newsów z rynku.

Edukacja dotycząca inwestowania

Dla osób, które nie mają doświadczenia w handlu akcjami, Revolut przygotował na swojej platformie edukacyjnej kursy składające się z sześciu lekcji. Materiały, podobnie jak w przypadku wcześniejszych kursów Learn & Earn na temat kryptowalut, w atrakcyjny sposób wyjaśniają podstawowe koncepcje związane z inwestowaniem i handlem akcjami. Warto je poznać zanim rozpocznie się budowanie własnego portfolio w aplikacji. Aby znaleźć kurs, klienci muszą wejść do sekcji Centrum (Hub) w aplikacji, wybrać kafelek Edukacja, a następnie Akcje.

- Oprócz akcji notowanych w USA będziemy mieli wkrótce możliwość zaoferowania nowych produktów inwestycyjnych, takich jak akcje spółek notowanych w Europie, fundusze inwestycyjne, obligacje, fundusze typu ETF (Exchange Traded Funds), usługi robo-doradcy czy zupełnie nową platformę dla doświadczonych traderów - powiedział Rolandas Juteika, Head of Wealth & Trading (EEA) w Revolut.

Revolut Securities Europe UAB

Revolut Securities Europe UAB, to europejski podmiot oferujący usługi inwestycyjne, który uzyskał licencję brokerską (kategorii B) od Narodowego Banku Litwy w 2021 roku. Klienci z krajów regionu EOG (ang. EEA), którzy korzystają już z usługi handlu akcjami, zostaną przeniesieni do europejskiego podmiotu i poinformowani o tej zmianie bezpośrednio w nadchodzących tygodniach.

W zależności od planu, klienci mogą dokonywać 1 (Standard), 3 (Plus), 5 (Premium) lub 10 (Metal) darmowych transakcji handlu akcjami miesięcznie. Po przekroczeniu darmowego limitu klienci obciążani są zmienną opłatą za każdą kolejną transakcję w wysokości 0,25% (minimum 1$). Revolut stosuje też opłatę za przechowywanie w $ (custody fee) w wysokości 0,12% rocznie od wartości rynkowej aktywów klienta, pobieraną co miesiąc.

