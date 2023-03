Revolut Shops, smartfon, aplikacja, fot. Revolut

Revolut, czyli globalna aplikacja finansowa, z której korzysta ponad 27 milionów klientów na świecie i ponad 2 miliony w Polsce, wprowadza bardziej oszczędny sposób robienia zakupów, w którym klienci otrzymują każdorazowo zwrot gotówki od swoich ulubionych marek i sprzedawców. Po niedawnej premierze w Irlandii, teraz usługa ruszy w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rumunii, Portugalii i Szwecji.

Funkcja Shops (Sklepy) pozwala wyszukiwać marki wiodących producentów w aplikacji Revolut. Od elektroniki (Samsung, Acer, Logitech), przez zabawki (5.10.15 kids, Disney), modę (Stradivarius, Swarovski), kosmetyki (tołpa, Sephora), po sport i zdrowie (Nike, Decathlon) lub podróże (Rentalcars, Polskie Linie Lotnicze LOT) - lista dostępnych marek, usług i produktów będzie stale aktualizowana.

Niezależnie od planu, z którego korzysta klient, funkcja Sklepy nagradza użytkowników natychmiastowym zwrotem gotówki w wysokości do 3% za każdy zakup dokonany u objętych programem sprzedawców - o ile rozpoczną swoja podróż zakupową z aplikacji Revolut i zapłacą w całości kartą Revolut.

Natychmiastowy zwrot gotówki

Cashback jest naliczany automatycznie w momencie płatności, więc klienci nigdy nie przegapią okazji by zaoszczędzić na zakupach. W przeciwieństwie do innych programów, w przypadku których zwrot gotówki może zająć nawet do 90 dni, Revolut Shops wysyła zwrot gotówki natychmiast. Czy chodzi o nową lodówkę Samsung, bilet na połączenie lotnicze LOT, czy kryształowe kolczyki Swarovski na dzień kobiet, klienci otrzymają za każdym razem do 3% zwrotu gotówki za zakupy u swoich ulubionych sprzedawców.

Wszystkie produkty marek i sprzedawców w Revolut Shops objęte są programem zwrotu gotówki. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących zwrotu gotówki za zakup produktów objętych innymi promocjami. Oznacza to, że zwrot gotówki Revolut Shops powiększy wszelkie oszczędności osiągnięte już dzięki kodom rabatowym, obniżkom i wyprzedażom, tak by klienci uzyskali więcej korzyści ze swoich pieniędzy.

- Cieszę się z premiery usługi Revolut Shops w naszej aplikacji - dzięki niej klienci zaoszczędzą pieniądze i będą mogli pozwolić sobie na produkty marek, które kochają. Było dla nas ważne, by zaoferować wspólnie z wiodącymi markami i sklepami zwrot gotówki, który jest każdorazowy, automatyczny, natychmiastowy i można go łączyć z innymi promocjami. Ceny i koszty utrzymania gospodarstw domowych rosną, dlatego dostarczamy klientom produkty, które pomagają zaspokoić codzienne potrzeby i aspiracje, przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli nad finansami. Revolut Shops pozwolą klientom wykorzystać każdy grosz dzięki zwrotowi gotówki - powiedział Christopher Guttridge, dyrektor generalny ds. produktów lifestyle w Revolut.

Jak działa Revolut Shops?

Aby rozpocząć zakupy z funkcją Revolut Shops, należy przejść w aplikacji do sekcji Centrum (Hub) i wybrać kafelek Sklepy (Shops). Nowi klienci, aby uzyskać dostęp do Revolut Shops, muszą najpierw pobrać aplikację Revolut na smartfony z Google Play lub Apple Store i zarejestrować się w Revolut.

Revolut aktywnie buduje swój ekosystem e-commerce. Sklepom online oferuje już w Polsce bramki płatnicze Revolut Pay, a klientom promocje Rewards, karty wirtualne ze zmiennym numerem, do bezpiecznych zakupów w sieci i karty wirtualne Pay Later, umożliwiające odroczenie zapłaty (tzw. usługa "kup teraz, zapłać później").

