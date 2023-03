TikTok

Osobom poniżej 18. roku życia zostanie automatycznie ustawiony 60-minutowy dzienny limit korzystania z TikTok-a. Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, młody użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, aby móc kontynuować przeglądanie aplikacji. Po co więc taka hucpa?

- Zdajemy sobie sprawę, że nastolatki zazwyczaj wymagają dodatkowego wsparcia, gdy zaczynają samodzielnie odkrywać świat online i bierzemy pod uwagę ich wyjątkowe potrzeby rozwojowe. Podejmując decyzję, jak długo pozwolić najmłodszym użytkownikom korzystać na co dzień z TikToka, bazowaliśmy na aktualnych badaniach akademickich, a dodatkowo współpracowaliśmy z ekspertami z Digital Wellness Lab w Boston Children's Hospital - przekonuje Piotr Żaczko, Manager Komunikacji TikToka w Europie Środkowej.

TikTok zachęci też nastolatków do ustawienia dziennego limitu czasu przed ekranem wedle ich preferencji, jeśli wyłączą domyślne 60 minut i będą spędzać w aplikacji ponad 100 minut w ciągu dnia. To rozwiązanie, które bazuje na funkcji wprowadzonej przez platformę w ubiegłym roku. Takie podejście zwiększyło wykorzystanie narzędzi TikTok-a do zarządzania czasem w aplikacji o 234 proc. Dodatkowo firma przesyła każdemu kontu należącemu do nastolatka cotygodniowe podsumowanie czasu spędzonego przed ekranem.



Funkcje ograniczania czasu spędzanego na platformie uzupełniają inne ustawienia przeznaczone dla kont nastolatków. Przykładowo, osoby w wieku 13-15 lat mają domyślnie ustawione prywatne konta, co umożliwia im dokonywanie świadomych wyborów dotyczących tego, co, kiedy i komu chcą udostępniać. Bezpośrednie wiadomości są dostępne tylko dla osób od 16. roku życia, a jeśli ktoś chce prowadzić streaming na żywo, musi mieć ukończone 18 lat. Dla przypomnienia – 13 lat to minimalny dopuszczalny wiek użytkownika TikTok-a.

Rozszerzona kontrola rodzicielska na TikTok-u



• Niestandardowe dzienne limity czasu przed ekranem

Opiekunowie będą mogli dostosować dzienny limit czasu przed ekranem dla nastolatka, w tym wybrać różne limity w zależności od dnia tygodnia. Dzięki temu dorośli mogą skrócić czas aktywności w aplikacji w dni robocze, gdy dziecko chodzi do szkoły, a wydłużyć go w weekendy, święta czy wakacje.

Rodzice w jednym miejscu znajdą podsumowanie dotyczące ilości czasu spędzonego w aplikacji, liczbę uruchomień TikTok- a oraz zestawienie czasu spędzonego na platformie z podziałem na dzień i noc. Takie dane będą pomocnym argumentem w czasie rozmów na temat konieczności ograniczenia przez dziecko aktywności online.



• Wyciszanie powiadomień

TikTok umożliwia ustawienie harmonogramu wyciszania powiadomień na kontach nastolatków. Konta użytkowników w wieku 13-15 lat nie otrzymują domyślnie powiadomień push od 21:00, zaś osoby w wieku 16-17 lat mają je wyłączone od 22:00.



• Nowa kontrola treści

Opiekunowie będą mieć większy nadzór nad treściami oglądanymi przez nastolatków dzięki nowemu sposobowi na filtrowanie filmów za pomocą słów lub hashtagów. To rozwiązanie jest jeszcze w fazie opracowania i testów, ale już wkrótce uzupełni poszerzony pakiet narzędzi w ramach funkcji Parowania rodziny.





Ograniczenie aktywności na TikTok-u także nocą



Nie tylko nadmierna liczba godzin spędzanych w sieci jest problemem użytkowników, ale również korzystanie ze smartfonów w godzinach nocnych (po 22:00).

Dlatego TikTok wprowadza przypomnienie o śnie, aby wesprzeć swoją społeczność w byciu offline nocą. O ustalonej godzinie pojawi się okienko z informacją, że czas wylogować się z aplikacji. Dla wszystkich użytkowników TikToka dostępna jest również opcja ustawienia własnych limitów czasu korzystania z aplikacji na każdy dzień tygodnia oraz wyciszania powiadomień.