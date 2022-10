Hiszpańska marka motoryzacyjna CUPRA, sponsor drużyny FC Barcelona, rusza z nową kampanią, w której głównymi bohaterami są kibice katalońskiego klubu. W materiale filmowym wystąpiło ponad 50 osób, wykonując słynną pieśń Un dia de partit, a także wybrani zawodnicy, m.in. Robert Lewandowski oraz ambasadorowie marki Ansu Fati i Marc-André Ter Stegen. Z okazji dzisiejszego meczu z drużyną Bayern Monachium stworzono także wersję w języku niemieckim, w której polski napastnik mówi, że jest fanem Barcy.

Osią najnowszej kampanii CUPRY są kibice katalońskiej drużyny sponsorowanej przez markę i jedna z najbardziej kultowych przyśpiewek wykonywanych na stadionie Camp Nou. W opublikowanym filmie występują członkowie klubów kibica FC Barcelony, którzy wspólnie wykonują utwór „Un dia de partit” w L’Auditori de Barcelona. Do nagrania zgłosiło się ponad 350 osób, z spośród których wybrano pięćdziesięciu kibiców. Do produkcji zaangażowano także piłkarzy: ambasadorów marki CUPRA napastnika Ansu Fatiego i bramkarza Marca-André Ter Stegena oraz innych zawodników: Roberta Lewandowskiego,: Andreasa Christensena i Alejandro Balde’a. Piosenka wykonywana jest w dwóch językach: po katalońsku, tak jak śpiewają ją kibice na Spotify Camp Nou oraz po niemiecku, z okazji dzisiejszego meczu z klubem Bayern Monachium.

- Najnowsza kampania marki CUPRA skierowana jest przede wszystkim do fanów katalońskiego klubu. To ludzie, którzy nigdy nie przestają wierzyć i wspierać swojej drużyny, a także inspirują innych pasją do piłki nożnej – powiedział Antonino Labate, Dyrektor ds. Strategii, Rozwoju Biznesu i Operacji w CUPRA.