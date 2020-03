SafeSafe pomoże w walce z koronawirusem. Nowa aplikacja stworzona przez naukowców i przedsiębiorców

maska ochronna, koronawirus, fot. Tumisu, pixabay

Regularna ocena ryzyka oraz obserwacja stanu zdrowia przez każdego - to według ekspertów działania mające znaczny wpływ na zapanowanie nad pandemią COVID-19. SafeSafe to bezpłatna aplikacja wspierająca codzienną realizację tych zaleceń. Projekt jest rozwijany przez oddolną inicjatywę grupy naukowców i przedsiębiorców z Wrocławia.

Ministerstwo Cyfryzacji kilka dni temu wypuściło aplikację dedykowaną osobom przebywającym na kwarantannie, o czym pisaliśmy w serwisie Interaktywnie.com. Aplikacja SafeSafe została stworzona dla pozostałych milionów osób, przebywającym obecnie w swoich domach, którym zależy na odpowiedniej profilaktyce i szybkim dostępie do analizy ryzyka infekcji COVID-19.

Według ekspertów zaangażowanych w projekt każdy z nas może zminimalizować ryzyko infekcji, stosując środki zaradcze, które zaleca Światowa Organizacja Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. SafeSafe umożliwia użytkownikom systematycznie oceniać ryzyko infekcji, uzupełniać dziennik zdrowia, stworzyć metryczkę chorób przewlekłych przystosowaną do łatwej prezentacji lekarzom (szczególnie ważne dla seniorów) a także dbać o codzienna profilaktykę.

- W kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, prowadzenie dziennika stanu zdrowia oraz regularne poddawanie się ocenie stanowi obowiązek każdego, komu zależy na uniknięciu infekcji u siebie i swoich bliskich. Walka z wirusem SARS-CoV-2 jest nierówna, ponieważ do tej pory nie udało się znaleźć skutecznego lekarstwa. Każdy z nas może zminimalizować ryzyko infekcji o 90-95%, stosując środki zaradcze. Aplikacja wpisuje się w naukową tezę, że pacjent, który wie więcej, lepiej się chroni i podejmuje świadome decyzje - mówi dr Dorota Haznar-Garbacz, naukowiec i wykładowca Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która dołączyła do projektu, jako ekspert ds. medycznych.

W ramach aplikacji udostępniana jest Ankieta Oceny Ryzyka - stworzona przez lekarzy na bazie wytycznych WHO. Po wyświetleniu się przypisanej do użytkownika grupy ryzyka użytkownik otrzymuje wskazówki dopasowane do jego indywidualnej sytuacji, dzięki czemu wie co robić dalej i gdzie szukać pomocy.

SafeSafe bez logowania i rejestracji

Aplikację instaluje się bezpośrednio ze strony internetowej www.koronazglowy.com - nie trzeba nic pobierać ze sklepów z aplikacjami. Użytkownik po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu od razu może z niej korzystać. Nie ma logowania do systemu, rejestracji. Nikt nie wie kim jest użytkownik, co chroni jego dane osobowe. Są one zapisane tylko na jego prywatnym urządzeniu. Aplikacja nie gromadzi danych osobowych użytkownika, zapisuje jego informacje na urządzeniu, na którym zostanie zainstalowana. Ma pomóc w rozwiązaniu problemów, z jakimi zmagają się nie tylko lekarze, ale też Polacy przebywający w większości w przymusowej izolacji.

- SafeSafe udostępnia dziennik stanu zdrowia, który ułatwia prowadzenie systematycznych działań profilaktycznych i zbieranie informacji o stanie zdrowia oraz śledzenie przebiegu objawów, jeżeli takie się pojawią. Dodatkowo zapisywanie osób, z jakimi się spotkaliśmy, pomoże w identyfikacji miejsca, w którym mogło dojść do infekcji. Należy zauważyć, że prawie nikt z nas nie żył w czasach epidemii, dlatego mało kto wie, jak się w takich sytuacjach zachować. I w tym właśnie ma pomóc aplikacja – dodaje dr hab. Grzegorz Garbacz, farmaceuta, naukowiec i przedsiębiorca, specjalista w dziedzinie badań nad lekiem i koordynator merytoryczny SafeSafe.

Dziennik połączony z oceną ryzyka, to bardzo istotne narzędzie w walce z rozprzestrzenianiem się Covid-19 – zebrane dane tworzą profil pacjenta, który w razie pojawienia się infekcji stanowi niezwykle cenną wiedzę, która posłuży personelowi medycznemu do postawienia diagnozy oraz dobrania odpowiedniego leczenia w razie hospitalizacji.