Seniorzy nie korzystają z nowych mediów. Oto wyniki badania

osoby starsze, seniorzy, fot. pasja1000, pixabay

78,2% Polaków w wieku 65+ używa telefonu komórkowego, jednakże 45,4% ma wciąż zwykły klawiszowy aparat telefoniczny, zaś tylko 33,4% posługuje się smartfonem (wśród ogółu Polaków 4+ ze smartfona korzysta 75,2%). Komórka to jedyne tak powszechnie użytkowane urządzenie z tzw. nowych mediów w tej grupie wiekowej – wynika z Badania Założycielskiego, przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów. Tylko 13,8% seniorów korzysta z laptopa albo notebooka (56,2% wśród ogółu Polaków 4+) .

Polacy w wieku 65+ powszechnie korzystają z telewizora – deklaruje tak 92,3% badanych w tej grupie. Nie jest to jednak sprzęt najnowocześniejszy. 71% używa telewizora płaskiego bez fabrycznej opcji dostępu do internetu, zaś tylko 25,9% korzysta z odbiornika z funkcją SMART TV (wśród Polaków 4+ posiadanie telewizora SMART TV deklaruje 48,1%).

W ciągu 30 dni poprzedzających badanie tylko 4,8% Polaków w wieku 65+ korzystało z VOD, a 13,7% z YouTube (wśród ogółu Polaków 4+ te odsetki wynosiły odpowiednio: 32,1% i 52,5%).

- Dane dotyczące korzystania przez seniorów z urządzeń do odbioru mediów dowodzą, że poziom użytkowania nowoczesnych sprzętów jest niski. Może to skutkować obniżeniem poziomu życia związanym z ograniczeniem dostępu do kultury, usług itp. Umiejętność korzystania z nowych mediów coraz bardziej determinuje funkcjonowanie w zdigitalizowanym społeczeństwie. Osoby starsze często nie potrafią się zaadaptować, doświadczając wykluczenia cyfrowego. Przyczyną może być utrudniony dostęp do najnowocześniejszych urządzeń i technologii z powodów ekonomicznych – mówi Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badan i Analiz w KIM.

Badanie wykonano w okresie lipiec 2021- marzec 2022. Przedmiotem Badania Założycielskiego są zachowania konsumenckie dotyczące korzystania m.in. z radia, telewizji i internetu oraz urządzenia służące do odbioru tych mediów. Badanie obejmuje korzystanie z mediów przez gospodarstwa domowe oraz konsumpcję indywidualną. Ma charakter ciągły, co pozwala na śledzenie zmian w czasie i obserwację trendów. Instytut mierzy i bada zachowania konsumenta w odniesieniu do różnych mediów (radia, telewizji, internetu) jednocześnie i na największą jak dotąd skalę w Polsce.

Krajowy Instytut Mediów został powołany w grudniu 2020 r. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KIM powstał w odpowiedzi na potrzeby szeroko rozumianego rynku mediów w Polsce.

Pobierz ebook z raportem "Content marketing 2022"