SEO dla eCommerce. Dlaczego warto w nie inwestować i na jakich aspektach skoncentrować się w pierwszej kolejności?

Pandemia COVID-19 wywróciła wiele aspektów naszego życia do góry nogami, ale także przyśpieszyła rozwój niektórych obszarów, szczególnie tych związanych z obecnością w sieci. Brak możliwości swobodnego pójścia np. do centrum handlowego sprawiło, że zamknięci w domach zaczęliśmy więcej czasu spędzać online i częściej robić zakupy przez internet. Potwierdzają to dane z raportu Gemius Polska „E-Commerce w Polsce 2020” – już aż 73% Polaków zaopatrza się w produkty za pomocą kanału online. To wzrost o 11 p.p w porównaniu z 2019 rokiem. Z tego powodu już na samym początku musi paść mocne stwierdzenie – bez odpowiednich działań SEO dla e-commerce zostajemy „w tyle” względem innych marek. Według badania firmy Sistrix aż 28,5% kliknięć wszystkich użytkowników przypada na pierwszą pozycje wyszukiwania. Więcej o SEO dla e-commerce prezentuje Tomasz Korczyński, Ekspert ds. Technologii Marketingowych dla regionu Europy Wschodniej i Środkowej w firmie Oracle.

Nie przegap okazji

Trend związany ze wzrostem e-commerce obserwujemy na całym świecie – globalnie 55% konsumentów preferuje zakupy online – wynika z danych Oracle. Cenią oni sobie takie zakupy za wygodę i ich szybkość (61%), podczas gdy inni doceniają możliwość wyszukania interesujących ich produktów, opinii klientów czy rekomendacji (39%).

Z tego powodu działania związane ze zwiększaniem wydajności wyszukiwania zewnętrznego w wyszukiwarkach, takich jak Google, są bardzo ważne dla branży e-commerce. SEO ma na celu podniesienie naszej witryny w rankingu stron internetowych w wynikach wyszukiwania. Daje nam to większe prawdopodobieństwo, że osoba szukająca produkt w wyszukiwarce internetowej trafi na portal naszej firmy, a nie do konkurencji. Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami SEO sprzedawcy mogą osiągać wyższe pozycje w wyszukiwarkach i lepiej przyciągać kupujących. Efekty pozycjonowania są mierzalne, a składają się na nie m.in. wzrost odwiedzin na stronie internetowej, większa rozpoznawalność marki, lepszy wizerunek firmy czy większa liczba zamówień w sklepie.

Co ciekawe, inwestycja w SEO to nie jednorazowe działanie. Technologia i algorytmy ciągle się zmieniają, zmieniają swoje podejście do indeksowania i indeksowania wyszukiwania. Z tego powodu to proces ciągły, który wymaga stałego doskonalenia. Jednak warto odpowiedzieć na pytanie – na jakich aspektach pozycjonowania musimy się skoncentrować w pierwszej kolejności, jeżeli chcemy, aby nasz biznes e-commerce wzrósł?

Słowa kluczowe

Zacznijmy od ustalenia słów kluczowych, które są… kluczowym zagadnieniem. To dzięki ich dobremu zdefiniowaniu nasz sklep eCommerce wyświetli się wyżej od innych w wyszukiwarce. W sieci istnieją narzędzia pozwalające dowiedzieć się jaka jest średnia ilość wyszukiwań danej frazy na przestrzeni czasu. Program podpowie nam także jaką mamy konkurencje przy ich wykorzystaniu. Kolejnym krokiem może być przeprowadzenie na własną rękę researchu potencjalnych słów kluczowych oraz weryfikacja jakie frazy przyciągają użytkowników do naszego internetowego sklepu. W zakresie przygotowań do ustalenia słów kluczowych dobrym pomysłem jest także przyjrzenie się konkurencji.

Po researchu pamiętajmy o optymalizacji słów kluczowych, czyli podzieleniu ich na grupy. To istotne działanie ze względu na fakt, że jedna fraza może mieć wiele znaczeń. Warto także ustalić słowa dla nas priorytetowe. Co ciekawe, skuteczne jest korzystanie z tzw. długiego ogona. Oznacza to strategię pozycjonowania długich fraz związanych z naszym sklepem internetowym, które pozwalają „wyłapać” użytkowników zdecydowanych na zakupy, którzy wiedzą czego szukają. Najczęściej userzy, którzy wpisują krótkie frazy (np. telefony komórkowe Warszawa) nie są nastawieni na kupno, a jedynie zdobycie informacji. Stosunkowo mniejszy ruch w dłuższych frazach często przekłada się na większe efekty sprzedażowe.

Struktura strony

Kolejnym istotnym aspektem jest analiza struktury strony. Konieczna jest odpowiedź – czy wyszukiwarka może prawidłowo znaleźć i zaindeksować witrynę? Przyjazny dla SEO wzorzec URL w całej witrynie e-commerce daje pozytywne efekty. Dzięki temu użytkownik wie, co znajdzie na danej stronie lub podstronie. Za przykład może posłużyć budowa linku dla sklepu z butami – link buty.pl/czerwone-buty będzie o wiele bardziej skuteczny niż buty.pl/23214.dot?id-czerwone1098.

Innym, istotnym punktem poprawnie zdefiniowanej strategii SEO jest intuicyjna i łatwa w użyciu nawigacja na witrynie dla kupujących. Uszkodzone linki, trudne do poruszania się po nich podstrony, skomplikowane kategorie lub tzw. ślepe zaułki sprawiają, że kupujący będą sfrustrowani. Prawie co czwarty (24%) konsument zgłasza złe doświadczenia zakupowe – mówią dane Oracle. Co jest gorsze? Niezaopiekowani klienci chętnie szukają produktów u następnego sprzedawcy. Z pomocą przychodzą tu technologie służące do testowania, optymalizacji i personalizacji, jak np. Oracle Maxymiser, pozwalające na znaczące podniesienie odsetka wizyt kończących się zakupem (tzw. konwersji), poprzez testowanie różnych wariantów dla różnych elementów strony i wykorzystywanie tych, które przynoszą najlepsze efekty. Możliwe jest nawet tworzenie zindywidualizowanych wariantów dla różnych grup użytkowników, gdyż może się okazać, że np. mężczyźni lub mieszkańcy konkretnego miasta czy regionu reagują na pewien wariant lepiej niż ogół odwiedzających.

Mobilna wersja witryny

Co niezbędne w dzisiejszym świecie SEO – nasz sklep musi posiadać dobrze skonstruowaną wersję mobilną. Takie witryny wspiera m.in. Google, który w 2018 roku wprowadził strategię Mobile First Index. Oznacza to, że podczas hierarchizowania stron w wyszukiwarce pierwszym wyborem będzie jej wersja mobilna, a nie desktopowa. Kolejny mechanizm – Speed Update Google – wprowadził uzależnienie pozycjonowania strony od szybkości jej ładowania w wersji mobilnej. Z tego powodu podejście mobile first, które oznacza rozpoczynanie całego procesu projektowania strony od wersji mobilnej, a następnie wprowadzanie udoskonaleń na desktop, może okazać się trafną strategią dla naszego sklepu e-commerce.

Najważniejsze to słuchać klienta i znać jego potrzeby. W celu spersonalizowania naszych działań niezbędne są dane. Dzisiejsze technologie pozwalają na zbieranie i analizowanie całego „strumienia” aktywności każdego indywidualnego użytkownika w aplikacji lub na stronie i budowanie indywidulanego, zanonimizowanego profilu w celu analizy i wykorzystania w celu personalizacji przyszłych wizyt i interakcji. Niezwykle przydatne są też szczegóły, które możemy wydobyć z programów lojalnościowych. Słuchanie klientów i wykorzystywanie danych jest przepisem na sukces, który zwiększy zaangażowanie klientów. Jak to zrobił Walt Disney Studios można zobaczyć tutaj:

Podsumowując – to oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej – możliwych działań SEO dla e-commerce jest dużo więcej i każde jest wnosi wartość dodaną. Ważnym aspektem jest, aby pamiętać, że działania związane z pozycjonowaniem wymagają codziennej pracy nad optymalizacją strony. Raz osiągnięty sukces w postaci pojawienia się w czołówce wyszukiwani może trwać bardzo krótko – utrzymanie się w czołówce nie należy do łatwych. Jednak, gdy nam się to uda, zauważalny będzie wyraźny wzrost sprzedaży, który wynagrodzi naszą pracę.

Tomasz Korczyński

Ekspert ds. Technologii Marketingowych dla regionu Europy Wschodniej i Środkowej

Oracle