SEO dla wyszukiwania głosowego. Wszystko, co musisz wiedzieć

Stale rozwijająca się technologia stawia przed branżą SEO coraz to nowe wyzwania. Jedną z podstaw pracy pozycjonerów jest dostosowywanie ich działań do nowych trendów, które kreuje nie tylko Google, ale i sami użytkownicy. Jedną z takich innowacji jest Google Voice Search, czyli możliwość szukania informacji w wyszukiwarce poprzez komendy głosowe. Na czym dokładnie polega ten system oraz czy ma wpływ na SEO, dowiesz się z tego artykułu.

Czym właściwie jest Google Voice Search?

W wielkim skrócie – Google Voice Search polega na umożliwieniu prowadzenia wirtualnego dialogu ze sztuczną inteligencją. Technologa ta powstała z myślą o ułatwieniu internautom korzystania z wyszukiwarki poprzez wprowadzanie komend głosowych. Rewolucję tę można porównać z wprowadzeniem „głosówek” w popularnych komunikatorach. Oba narzędzia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i niejako dopasowują się do ich szybkiego tempa życia. Komendy głosowe są wygodniejsze niż pisanie na klawiaturze, szczególnie na bezdotykowych smartfonach. Jest to także ogromne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych, dla których wpisywanie haseł w wyszukiwarkę może być problematyczne, czy wręcz niemożliwe. Więcej o tym, czy jest wyszukiwanie głosowe, przeczytasz tutaj.

Warto wspomnieć, że nie tylko Google ma swój autorski system wyszukiwania głosowego. Giganci na rynku IT również proponują swoim Klientom takie rozwiązanie. Posiadacze sprzętu marki Apple mogą prowadzić konwersacje z Siri, natomiast Amazon udostępnia swoim użytkownikom system Alexa. Jednak w telefonach z systemem operacyjnym Android (np. Samsung, LG, Motorolla, Xiaomi) wciąż wykorzystuje się popularne „OK Google”, dzięki któremu można ustawić alarm, sprawdzić rozkład pociągów, posłuchać żartów, czy właśnie, wyszukać daną frazę w Internecie.

Wyszukiwanie głosowe bardzo szybko stało się popularne. Szacuje się, że korzysta z niego na co dzień, aż 50% użytkowników z Ameryki. To pozwala wnioskować, że przyszłość Google Voice Search jest dość pewna, a liczba internautów używających wyszukiwania głosowego będzie tylko rosła.

Czym różni się wyszukiwanie głosowe, od wpisania fraz kluczowych?

Język mówiony znacząco różni się od języka pisanego. Wypowiadając słowa, robimy to zazwyczaj swobodniej, niż ma to miejsce w przypadku pisania. Ta zasada sprawdza się również w internecie. Frazy wpisywane w wyszukiwarkę są często sztywne, zwięzłe i tematyczne. To dlatego, że pisząc, bardziej skupiamy się na przekazie. Mamy czas nawet na krótką analizę i ewentualną korektę treści.

Inaczej wygląda jednak sprawa kiedy używamy wyszukiwania głosowego. Frazy wyszukiwane za pomocą Google Voice Search cechują się luźniejszą, bardziej potoczną formą. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywają frazy typu long tail (czyli frazy z tzw. długiego ogona, o których możesz poczytać tutaj).

Długość średniej frazy kluczowej wpisywanej w wyszukiwarkę wynosi ok. trzech, lub czterech słów. Są one zazwyczaj ściśle ukierunkowane na otrzymanie danej odpowiedzi. Natomiast korzystając z GVS internauci częściej używają pełnych zdań. Podczas wyszukiwania głosowego nie korzysta się także z podpowiedzi słów kluczowych, co sprawia, że każde zapytanie jest na swój sposób indywidualne, oryginalne. To duża zmiana, która musiała odbić się echem w branży SEO.

Wyszukiwanie głosowe, a pozycjonowanie

Właściwie wszystkie nowości wprowadzane przez Google prędzej, czy później mają wpływ na pozycjonowanie. Nie inaczej jest z Voice Search. Optymalizując stronę internetową, nie warto go więc bagatelizować, ponieważ może on pomóc w zwiększaniu ruchu na stronie i poprawić pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Tak, jak zostało to wspomniane wcześniej, wyszukiwanie głosowe stawia duży nacisk na frazy typu long tail. Optymalizując stronę internetową, często pomija się je na rzecz bardziej kalorycznych, częściej wyszukiwanych fraz kluczowych. Chociaż dobór słów kluczowych pod optymalizację witryny zawsze jest kwestią indywidualną i zależną od różnych czynników (np. priorytetów i specyfikacji biznesu, rodzaju branży, działań konkurencji), to nie warto całkowicie pomijać fraz z długiego ogona.

Należy pamiętać, że frazy long tail może i mają mniej wyszukiwań, ale za to są dokładniejsze i łatwiej je dopasować do intencji użytkownika. Biorąc pod uwagę ilość osób korzystających z Google Voice Search oraz charakter słów kluczowych wyszukiwanych za pomocą tego systemu, warto w strategii SEO zawrzeć frazy z długiego ogona, by stale podnosić na nich widoczności domeny.

Jednak nie same frazy kluczowe, a cały content witryny ma duży wpływ na pozycje strony w wynikach wyszukiwania. Trzeba pamiętać, że zapytania wypowiadane przez internautów mają często luźny, nieformalny styl. To sprawia, że w przypadku wyszukiwania głosowego, ciężko jest optymalizować treści na stronie pod kątem jednej, konkretnej frazy kluczowej. Google Voice Search niejako wymusiło, aby spojrzeć szerzej na temat contentu tworzonego pod SEO, co ma znaczący wpływ na nowy język optymalizacji. Tworząc treści przyjazne dla robotów, nie wolno zapominać o tym, że mają one służyć przede wszystkim ludziom. W tekstach warto więc używać synonimów i odmian fraz kluczowych. Więcej o nowym języku optymalizacji, uwzględniającym intencje użytkowników korzystających z GVS znajdziesz tutaj.

Optymalizacja pod wyszukiwanie głosowe. Czy to ma sens?

Wyszukiwanie głosowe nie jest w Polsce jeszcze tak popularne jak w innych europejskich krajach, czy USA. Wciąż wykorzystujemy je najczęściej do sprawdzenia pogody, czy daty. Jednak nawet u nas można zauważyć tendencję wzrostową w korzystaniu z systemu GVS. To oznacza, że nie warto go pomijać. Optymalizacja treści pod wyniki wyszukiwania głosowego na pewno nie zaszkodzi, a może przynieść spore korzyści.

W tym momencie na optymalizacji witryny pod wyszukiwanie głosowe powinny skupić się przede wszystkim przedsiębiorstwa lokalne oraz firmy działające w branży z dużą konkurencją. To dobry sposób na pozyskanie dodatkowego ruchu na stronie, wyprzedzenie działań konkurentów i pozyskanie nowych Klientów.

Anna Sarysz

Junior SEO Specialist

Grupa iCEA