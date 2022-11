kurier, dostawca, paczka, fot. cdz, pixabay

Pocztex rozpoczął nową kampanię z udziałem siatkarza Mateusza Bieńka. Za całą realizację odpowiada agencja Ancymony.

Usługa kurierska Pocztex istnieje od 1997 roku. Dostępna jest zarówno dla przedsiębiorców jak i osób prywatnych na terenie całego kraju w dwóch modelach dostawy: do punktu i do drzwi.

Nowa kampania marki Pocztex to efekt kilku miesięcy pracy, począwszy od przetargu, w którym wybrano koncepcję Ancymonów. Przed marką stoi wiele wyzwań, ale to jest to, co Ancymony lubią najbardziej. Świeże, nowoczesne podejście oparte na megatrendzie komunikacji human to human otwierają nowy rozdział w historii tej marki. Pocztex staje się nowoczesny i jeszcze bliższy konsumentom – bez względu na to, czy pochodzą z dużych miast czy małych miejscowości. W końcu, jak mówimy w kampanii, Pocztex sprawdzi się każdemu.

Udział ambasadora, Mateusza Bieńka, podkreśla najlepsze cechy usług kurierskich Pocztex i buduje pozytywne skojarzenia z marką. Oczywiście w kreacji nie mogło zabraknąć dynamiczności, lekkości, energii, nowoczesności i szczypty humoru (dopasowanych do grupy docelowej marki).

Ancymony odpowiadają za strategię, Big Ideę, kreację oraz nadzór produkcyjny. Kampania potrwa do końca grudnia i obecna jest w telewizji, internecie, w kinach, mediach społecznościowych, digitalu, OOH i DOOH. Za produkcję odpowiada Warsaw Production, za zakup mediów Dom Mediowy Sigma. Agencja Ancymony obsługuje Pocztex kompleksowo od kwietnia i zrealizowała z marką już trzy kampanie taktyczne.