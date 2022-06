Sinsay z nową aplikacją. Zbudowano ją od podstaw

zakupy, online, karta, komputer, laptop, fot. rupixen, pixabay

Klienci marki Sinsay mogą już robić zakupy za pomocą aplikacji mobilnej. Cechuje ją przejrzystość, intuicyjność oraz łatwy i przyjemny sposób komunikacji z klientem. Za doradztwo w zakresie wyboru technologii, projekt i rozwój aplikacji odpowiada Future Mind. To druga aplikacja, którą firma technologiczno-doradcza stworzyła dla LPP.

Po okresie badań i testów z użytkownikami, aplikacja Sinsay jest już dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych ofertą marki. Od podstaw zbudowano silnik, szatę graficzną oraz doświadczenie użytkownika. Aplikacja zapewni klientom wygodny sposób robienia zakupów oraz dostęp do informacji. Dzięki niej użytkownicy mogą filtrować produkty, tworzyć wygodne listy, skanować metki i sprawdzać dostępność produktów w innych sklepach oraz zarządzać profilem klienta.

Specjalne zniżki

Marka dla klientów przygotowała specjalne zniżki, a Future Mind szybki i łatwy sposób ich odbioru. Z poziomu aplikacji użytkownicy mogą bezpośrednio udostępnić produkty swoim znajomym lub w mediach społecznościowych. Koszyk dostępny jest z każdego urządzenia – telefonu, tabletu i komputera. Polską wersję aplikacji można pobrać w sklepach iOS i Android.

Zakupy za pomocą urządzeń mobilnych

Aplikacja powstała, jako odpowiedź na wzrost zainteresowania klientów zakupami za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Jak podaje LPP w podsumowaniu finansowym za rok 2021/22, w 4Q2021/22 stanowiły one ponad 73 proc. zakupów online. To skłoniło spółkę do przyspieszenia prac nad jej uruchomieniem.

- Sinsay to bardzo dynamicznie rozwijający się brand i miejsce zakupów dla całej, młodej rodziny, które oferuje modne produkty w atrakcyjnych cenach. Przygotowanie dla naszych klientów aplikacji mobilnej wymagało opracowania precyzyjnej strategii produktu. Future Mind był dla nas ważnym partnerem podczas całego procesu. Dzięki bliskiej współpracy z projektantami i konsultantami powstała aplikacja, która będzie naszym głównym punktem kontaktu z klientem – mówi Michał Laskowski, dyrektor ds. e-commerce Sinsay, LPP.

Zespół Future Mind współpracuje z LPP od 2018 roku. W tym czasie przygotował technologiczną bazę, która teraz pozwala uruchomić mobilne aplikacje poszczególnych marek i ich rozmaite funkcjonalności, w zależności od potrzeb danego rynku. W Polsce jako pierwsza, w czerwcu ubiegłego roku została wdrożona aplikacja Reserved, teraz przyszedł czas na Sinsay. Produkt cyfrowy dla tej marki będzie dalej rozwijany. Future Mind pracuje już m.in. nad programem lojalnościowym, którego elementem będzie grywalizacja.

Marka Sinsay jest obecna na wielu zagranicznych rynkach zarówno w formacie sklepów stacjonarnych jak i kanale e-commerce.

- Jestem przekonany, że aplikacja mobilna jeszcze bardziej to umocni. Mamy wspólne ambicje, aby ten produkt stał się inspiracją dla innych firm, ale przede wszystkim dostarczył nowy standard zakupów mobilnych w segmencie modowym – mówi Tomasz Woźniak, prezes zarządu, Future Mind.

