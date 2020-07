LPP wdraża odroczone płatności PayPo

ubrania, zakupy | Artificial Photography | Unsplash

LPP postawiła na lidera odroczonych płatności PayPo. Nowa forma płatności za zakupy została z sukcesem wdrożona w e-sklepach wszystkich marek europejskiego producenta branży fashion. Tym samym PayPo powiększył swoje uniwersum obsługiwanych sklepów o kolejnego dużego partnera i jest dostępny w przeszło tysiącu e-sklepów. Z odroczonych płatności PayPo miesięcznie korzysta już ponad 250 tys. konsumentów, którzy tylko w tym roku zrealizowali przeszło 1 mln transakcji.

Pandemia koronawirusa zmieniła zwyczaje zakupowe Polaków i „popchnęła” ich w stronę wzmożonych zakupów w sieci. W efekcie z oferty e-sklepów częściej niż zwykle korzystają klienci, którzy już mieli doświadczenia z e-zakupami. Pojawiła się też duża grupa nowych kupujących, którzy przymuszeni sytuacją poznali korzyści kupowania w sieci. Dla wielu podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną głównie w kanale tradycyjnym ten czas oznaczał szybkie przeformułowanie strategii i wdrażanie rozwiązań, pozwalających kompensować straty poniesione w wyniku wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu tradycyjnego handlu. Odpowiedzą na kryzys był szybki rozwój e-commerce, a jednym z pierwszych większych graczy, którzy skutecznie zwiększyli swoją sprzedaż w internecie, jest właśnie LPP.

Trójmiejski właściciel marek takich jak Reserved, Sinsay, Mohito, House oraz Cropp właśnie wdrożył kolejne rozwiązanie, które ułatwia robienie zakupów klientom przez internet - odroczone płatności PayPo.

- Decyzja o podjęciu współpracy z PayPo oraz zaproponowanie naszym klientom opcji odroczonych płatności jest kolejnym elementem usprawnień jakie postanowiliśmy wdrożyć, aby uczynić nasze sklepy online bardziej przyjaznymi. Zwłaszcza ostatni czas pokazał, że dynamicznie rozwijający się e-commerce, teraz jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu. Układ sił pomiędzy tradycyjnym i internetowym kanałem sprzedaży uległ diametralnej zmianie. To stawia przed firmami takimi jak nasza wyzwanie, aby sprawnie dostosować się do zmienionej rzeczywistości handlowej i wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i rynku. Wierzymy, że wprowadzenie odroczonych płatności, przemodelowanie naszej sieci dystrybucji celem przyspieszenia dostaw oraz wiele innych zmian jakie jeszcze planujemy wdrożyć pozwolą nam skutecznie odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby naszych klientów - komentuje Dawid Telepski, E-commerce Operations Manager LPP SA.

O dynamicznie rosnącym znaczeniu e-commerce w sprzedaży LPP świadczą liczby. Po trzech tygodniach czerwca w kanale online wzrost sprzedaży tej firmy wyniósł 110%, natomiast w maju było to aż 364% (łączna sprzedaż offline i online spadła wtedy o 39%).

- Pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji polskiej gospodarki. Dla handlu detalicznego oznaczała szybsze tempo przeniesienia sprzedaży do internetu i wdrożenie procesów ułatwiających zakupy bez wychodzenia z domu. Tego od sklepów wymagała sytuacja i tego oczekiwali Polacy, których zwyczaje zakupowe w coraz większym stopniu zwróciły się w stronę kanału online. Cieszę się, że do jego zalet przekonał się tak duży gracz handlu detalicznego w Europie jak LPP – skomentował Radosław Nawrocki, prezes zarządu PayPo.

Nie tylko LPP

Wcześniej po rozwiązania polskiego fintechu sięgnęli tacy giganci jak Allegro, Media Markt, Media Expert, Leroy Merlin czy Decathlon. Obecnie w portfelu PayPo sklepów z segmentu moda/fashion jest już ponad 100 podmiotów - obok LPP są też takie marki jak 4F, Answear, Big Star, Grupa MIG, w tym sklepy Sizeer, Wojas, Laurella, czy Ochnik.

Perspektywy

Stan odroczonych płatności ściśle zależy od kondycji i potencjału e-commerce na danym rynku. Jak podało niedawno PMR, rynek handlu internetowego w Polsce wzrośnie w 2020 r. o 25,6% r/r do 76,8 mld zł . Jeszcze bardziej optymistyczne są prognozy wrocławskiej Unity Group – jej eksperci oczekują, że polski e-handel osiągnie w tym roku wartość w przedziale 100-120 mld zł, co oznacza co najmniej podwojenie jego wartości r/r . Udział odroczonych płatności we wszystkich transakcjach w internecie w Polsce jest wciąż jednocyfrowy, podczas gdy w Europie Zachodniej wynosi 15-25 %.