Sklep firmowy huawei.pl w nowej odsłonie już działa

Sklep internetowy huawei.pl jest już dostępny w nowej odsłonie. Z tej okazji Huawei przygotował zestawy produktów w atrakcyjnych cenach, które będą dostępne dla klientów do 31 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Nowa szata graficzna oraz opcje dostaw to tylko niektóre zmiany.

Huawei.pl zyskał nową, bardziej przejrzystą szatę graficzną, która ułatwia dotarcie do istotnych informacji o produktach oraz nowościach w ofercie. Klienci otrzymali też nowe opcje dostaw i płatności, w tym płatność za pobraniem oraz możliwość zamówienia dostawy do paczkomatu InPost. Bez zmian pozostały gwarancja szybkiej i darmowej wysyłki oraz 15-dniowy termin na ewentualny zwrot zakupionego towaru.

W ofercie znajdą się najnowsze urządzenia marki, a atrakcyjna oferta z okazji rozwoju sklepu Huawei to okazja dla osób poszukujących laptopa do pracy lub nauki zdalnej.

Oprócz tego w ofercie znajdują się smartfony w tym Huawei P smart 2021 dostępny w zestawie z opaską sportową Huawei Band 4 Pro, czy Huawei P40 lite dostępny wraz z opaską sportową Huawei Band 4 Pro.

Fani aktywności fizycznej lub osoby, które chciałyby zadbać o swoje zdrowie i prawidłowy sen, w ofercie znajdą między innymi fitnessowy smartwatch z dużym, czytelnym wyświetlaczem i 96 trybami sportowymi - Huawei Watch Fit. Dostępny jest w zestawie z wagą Huawei Smart Scale AH100 albo z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei AM61 Sport Bluetooth. Klienci odwiedzający huawei.pl będą mogli kupić też smartwatch Huawei Watch GT 2e w zestawie z wagą Huawei Smart Scale AH100 lub opaskę sportową Huawei Band 4 Pro również w zestawie z wagą Huawei Smart Scale AH100.

Smartwatche i opaski sportowe Huawei można połączyć ze smartfonem dowolnej marki, niezależnie, czy działa on w oparciu o system Android czy iOS. Aby to zrobić, należy pobrać aplikację Huawei Zdrowie korzystając z kodu QR umieszczonego na opakowaniu parowanego produktu lub pobierając ją ze sklepu AppGallery.

Oferta dostępna jest w sklepie internetowym huawei.pl do 31 stycznia lub do wyczerpania zapasów.