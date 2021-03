Skuteczność działań SEO. Jak firmy oceniają inwestycje w pozycjonowanie? [infografika]

seo, komputer, wykres, analityk, fot. stocksnap, pixabay

Jak wynika z badań Senuto, 94% ankietowanych firm i przedsiębiorców traktuje działania SEO jako rozwiązanie na realne zwiększenie zysków. Dla niemal 90% badanych to ruch pochodzący z wyszukiwarki ma kluczowe znaczenie. Za tym idą decyzje finansowe: według analizy wydatków na optymalizację pozycjonowania, połowa badanych przedsiębiorców wydaje 1 – 7 tys. zł miesięcznie na działania SEO. W przypadku 50% ankietowanych inwestycja w SEO nie zwróciła się, a 1/4 twierdzi, że osiągnęła zaledwie minimalny zarobek. Gdzie zatem leży problem i co można zrobić lepiej?

Nikt inny niż firmy i przedsiębiorcy nie wiedzą lepiej, jak ważne jest skuteczne pozycjonowanie swoich usługi i produktów w sieci. Widać to szczególnie w ostatnim roku, kiedy digitalizacja przyspieszyła każdy etap funkcjonowania firm. Jednak znalezienie najlepszej agencji SEO okazuje się być bardziej karkołomnym zadaniem, niż można zakładać. Dużą rolę odgrywają wymagania klientów. Wśród najważniejszych czynników, które są decydujące przed podjęciem współpracy najczęściej wymieniane są pozytywne rekomendacje zaprzyjaźnionych firm z podobnego segmentu tematycznego, możliwość bieżącej weryfikacji działań, mierzalna weryfikacja wyników agencji oraz stosunek cena vs jakość – koszty usługi muszą być adekwatne do wyników.

Tinder dla branży SEO

Według raportu Senuto aż 82,2% spośród 135 dotychczasowych klientów agencji SEO chciałoby skorzystać z narzędzia, które umożliwia niezależną weryfikację skuteczności agencji SEO jeszcze przed podjęciem decyzji o współpracy. Za przydatnością narzędzia przemawia również brak kosztów i czasochłonnych nakładów pracy po stronie klienta. W odpowiedzi na formularz na stronie SEO Match, przedsiębiorca lub firma otrzymuję listę agencji wyselekcjonowanych pod względem wcześniejszej współpracy oraz jej skuteczności w ramach zdefiniowanego celu i zakresu.

- Wykorzystaliśmy inteligentny i bezstronny algorytm, aby pomóc klientom w znalezieniu dopasowanej agencji SEO. Taki Tinder dla branży SEO. Klient wysyła zapytanie dotyczące wykonania usług SEO. Podaje swój budżet oraz typ serwisu i branżę. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której agencja SEO podejmuje się projektu, gdy tak naprawdę nie zna specyfiki biznesu klienta i naraża go na zbędne koszty i zmarnowany czas” – podkreśla Marcin Kordowski z Senuto.

Optymalizacja obecności w sieci

Środki przeznaczane na SEO to zakres na poziomie nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. Weryfikacja agencji przed podjęciem współpracy, wgląd w metryki skuteczności, udowodnione – a nie domniemane – dowody na wcześniejsze zlecenia w danym obszarze tematycznym, co najmniej 2-letnia obecność na rynku, znajomość branży, zwiększają szanse skuteczną współpracę.