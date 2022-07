Smart TV kontra smartfon. Na jakim urządzeniu chętniej oglądamy materiały wideo?

Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie TP Vision - właściciela marki Philips TV & Sound – Polacy chętniej konsumują treści przy pomocy telewizora niż smartfona. Z badania przeprowadzonego na zlecenie TP Vision – właściciela marki Philips TV & Sound wynika, że 97% polskich gospodarstw domowych ma telewizor, a ponad połowa z nich - dwa lub więcej. Za pośrednictwem telewizora korzystamy z różnego rodzaju rozrywki – przede wszystkim oglądamy tradycyjną telewizję oraz serwisy streamingowe i VoD oraz czerpiemy wiedzę o świecie. Pomimo ciągłego rozwoju Internetu i urządzeń mobilnych – w tym smartfonów, dla ponad 40 proc. Polaków telewizja jest wciąż głównym źródłem informacji.

Wybór telewizora jako najlepszego urządzenia do oglądania treści wideo podyktowany jest przede wszystkim lepszą jakością obrazu niż w przypadku smartfonów – tak twierdzi 82% ankietowanych. Równie ważna jest lepsza jakość dźwięku, jaką gwarantuje telewizor – uwagę na to zwraca 81% respondentów. Nie bez znaczenia jest też jakość połączenia sieciowego (69% wskazań), które w przypadku odbiorników telewizyjnych jest często bardziej stabilne niż na smartfonach.

– Współczesne telewizory, tzw. smart TV zapewniają możliwość dostępu do Internetu. Dzięki temu umożliwiają oglądanie zarówno tradycyjnej telewizji, jak i korzystanie z internetu i szerokiej gamy aplikacji, w tym serwisów streamingowych i platform VoD. Dzięki temu mamy praktycznie ten sam dostęp do informacji z poziomu telewizora, jak i smartfona. Co więcej, stanowią one domowe centra rozrywki, a oglądanie ich przed dużym ekranem wysokiej jakości pozwala w pełni się zrelaksować czy to samemu, czy w rodzinnym gronie – komentuje Marcin Habzda, dyrektor generalny TP Vision w Polsce.