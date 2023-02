Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, fot. Coca-Cola, Realme

Realme zaprezentowało swój najnowszy smartfon, który powstał we współpracy z jedną z najbardziej ikonicznych i znanych marek na świecie. realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition to kolejny tego typu projekt – po entuzjastycznie przyjętych co-brandingach z twórcami kultowych anime oraz popularnych gier mobilnych.

Tylny panel realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition inspirowany jest charakterystycznymi dla marki Coca-Cola kolorami: czerwienią i czernią. Asymetryczny projekt podkreśla logo znanego na całym świecie producenta napojów gazowanych, a matowa powłoka imitująca metal zapewnia elegancki wygląd, jednocześnie zabezpieczając urządzenie przed zarysowaniami i śladami odcisków palców.

Inną, wartą uwagi cechą realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition jest jego niepowtarzalny software. Od blokady ekranu, poprzez personalizowane ikony aplikacji czy kultowy dzwonek, aż do bąbelkowego efektu ładowania – smartfon w całości nawiązuje do świata Coca-Coli.

Unikalne filtry zdjęć wprost z lat 80-tych oraz specjalny dźwięk migawki przywodzący na myśl moment otwierania puszki Coca-Coli to kolejne cechy nawiązujące do znanej marki. Co więcej, nowy realme został wydany w specjalnym pudełku, które zawiera m.in.: niestandardową igłę do karty SIM oraz figurkę Realmeow Coca-Cola.

Pod względem wydajności, realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition posiada procesor Snapdragon 695 5G, baterię 5000mAh oraz aparat 108 MP ProLight. Dodatkowo, aparat jest wyposażony w zaktualizowany tryb Street Photography Mode 3.0. Co więcej, zapewnia do 16 GB dynamicznej pamięci RAM i do 1TB pamięci zewnętrznej, a użytkownicy mogą zatrzymać na nim jeszcze więcej wspomnień.

realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition trafi do sprzedaży w wybranych krajach – Tajlandii, Indonezji, Malezji i na Filipinach.

