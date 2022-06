Smartfony i tablety w rękach dzieci. Jaki odsetek z nich korzysta?

Telefon. Fot.: Khusen Rustamov, Pixabay

Ze smartfonów korzysta 42,7% dzieci w wieku 4-9 lat. W grupie między 10 a 15 rokiem życia jest to już 91,5% - wynika z Badania Założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów. Z kolei wśród osób 65+ smartfona używa 33,4% badanych.

Smartfony

W grupie wiekowej 16-24 lata smartfona używa 98,1%, wśród osób między 25-34 lata jest to 96,8%. Wśród 35-44-latków z takiego telefonu korzysta 94,8%, a w wśród osób 45-54 lata – 88,5%. Smartfona używa 72,1% Polaków w wieku 55-64 lata. Wśród osób najstarszych, powyżej 65 lat, takie urządzenie jest w użyciu 33,4% badanych.

Komputery

Z komputerów (PC, laptop, tablet) korzysta 65,7% dzieci w wieku 4-9 lat, 92,1% w wieku 10-15 lat oraz 93,7% w grupie wiekowej 16-24. Wśród osób w wieku 25-34 lata komputera używa 89,8%, w grupie 35-44 – 83,8%, a wśród 45-54-latków – 72%. W grupie wiekowej 55-64 lata z takiego sprzętu korzysta 51,7%, a wśród osób 65 lat i więcej - 19%.

Najwięcej osób korzysta z laptopa w grupie wiekowej 16-24 lata – aż 86,9%, najmniej natomiast wśród osób 65 lat i więcej - jedynie 14%.

Tablety

Tablety są najpopularniejsze w grupach wiekowych 4-9 lat (27,9%) i 10-15 lat (27,8%). Wśród ogółu osób w wieku 4+, korzystający z tabletów stanowią 13,5% tej populacji.

Konsole do gier

Z konsoli do gier najpowszechniej korzysta grupa 10-15 lat (25,8%). Wśród osób 65+ odsetek korzystających z konsoli wynosi już tylko 0,4%.

- Skutki korzystania z telefonów przez najmłodszych są szeroko dyskutowanym tematem, dotyczącym coraz większej liczby osób. Zgodnie z deklaracjami rodziców, obecnie już prawie 43% dzieci w wieku 4-9 lat ma kontakt z ekranem smartfona. W przypadku tak angażującego urządzenia, jakim jest smartfon, nakładanie przez rodziców limitów i kontrola rodzicielska mogą być wyzwaniem. Kolejnym popularnym ekranem wykorzystywanym przez najmłodszych jest tablet – wśród dzieci 4-9 i 10-15 lat jego popularność jest dużo wyższa niż wśród ogółu osób w wieku 4 lata i więcej – komentuje Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz.

Krajowy Instytut Mediów został powołany w grudniu 2020 roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Formalnie zaczął działać w marcu 2021 r. KIM powstał w odpowiedzi na potrzeby szeroko rozumianego rynku mediów w Polsce. Instytut w sposób ciągły prowadzi pomiary korzystania z radia, telewizji i internetu dostosowane do współczesnego modelu konsumpcji mediów. KIM bada zarówno odbiór tradycyjny, jak również poprzez VOD, podcasty, aplikacje i serwisy.

Flagowym projektem KIM jest Badanie Założycielskie, największe i najbardziej kompleksowe badanie konsumpcji mediów w Polsce, realizowane na w pełni losowej reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych TERYT GUS. Jest to jednoźródłowe badanie ciągłe, które w sposób maksymalnie transparentny, adekwatny do wymogów współczesnego rynku opisuje korzystanie z mediów. Instytut mierzy i bada zachowania konsumenta w odniesieniu do różnych mediów (radia, telewizji, internetu) jednocześnie i na największą jak dotąd skalę w kraju.