Śmierć Gienka Loski oraz Diany Rigg to najpopularniejsze hasła wpisywane do Google 10 września 2020 roku

Smierć Gienka Loski w Google

To znak naszych czasów. Informacje, nawet te tragiczne, uruchamiają lawinę wyszukiwania w Google. Statystyki Google Trends raportują to wyraźnie. Hasła związane ze śmiercią muzyka Gienka Loski, znanego z X Factor, oraz Diany Rigg, dziewczyny Bonda i odtwórczyni jednej z głównych ról w Grze o tron, są dzisiaj najpopularniejsze w największej wyszukiwarce.



Biogramy podajemy za Wikipedią:

Gienek Loska

Urodził się 8 stycznia 1975 roku w Białooziersku. Będąc uczniem szkoły podstawowej założył swój pierwszy zespół muzyczny, którego próby odbywały się w szkolnej sali, udostępnianej przez nauczyciela wiedzy wojskowej, będącego fanem zespołu The Beatles. Po skończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w klasie o profilu kulturalno-oświatowym szkoły średniej w Grodnie, jednak po roku zakończył edukację, wybierając uliczne granie na gitarze - występował m.in. w mińskim metrze, gdzie zarobił swoje pierwsze pieniądze,



W 1990 roku wraz z Andrzejem „Makarem” Makarewiczem założył blues rockowy zespół Seven B. W 1992 roku przyjechał wraz z zespołem do Polski, gdzie początkowo koncertowali w Augustowie i Białymstoku, a niedługo później na zaproszenie kolegi przyjechali do Krakowa, w którym się osiedlili i występowali na ulicach oraz w klubach muzycznych.

Wspólna działalność trwała do 2006 roku, kiedy to Gienek Loska postanowił odejść z zespołu. Do tego czasu zespół nagrał trzy albumy: Rocktales, Make up Your Mind i Acoustic.

W 2004 roku Gienek Loska przeprowadził się do Wrocławia. W tym samym roku wziął udział w jednym z odcinków programu TVP2 Szansa na sukces, w którym wykonał utwór „Ja ogień, Ty woda” zespołu Wilki.

W 2009 roku został zaproszony przez Alka Mrożka do nagrania wspólnego albumu. Album ten, noszący tytuł Lepiej niż wczoraj ukazał się w sprzedaży 9 października 2009 roku. Rok później wziął udział w przesłuchaniach do trzeciej edycji programu Mam talent!, jednak nie dostał się do półfinałowego etapu tego programu.

W 2011 roku został uczestnikiem pierwszej polskiej edycji programu X Factor, w której występował w drużynie Czesława Mozila. Ostatecznie Loska odniósł zwycięstwo w programie, pokonując w finale Michała Szpaka (2. miejsce) i Adę Szulc (3. miejsce)[9].

Po wygraniu programu X Factor Gienek Loska założył zespół pod nazwą Gienek Loska Band. 21 listopada 2011 roku zespół wydał swój debiutancki album, zatytułowany Hazardzista.



Diana Rigg

Córka inżyniera kolejowego Louisa Rigga i Beryl Helliwell, wychowywała się ze starszym bratem Hugh (ur. 1934), oficerem Królewskich Sił Lotniczych.

Dwa miesiące po jej narodzinach rodzina przeprowadziła się do Dżodhpur w północno-zachodnich Indiach. W wieku ośmiu lat uczęszczała do szkoły Fulneck Girl's School w Fulneck w pobliżu Pudsey, w aglomeracji Leeds. Wiele lat swojego dzieciństwa spędziła w Bikaner w stanie Radżastan, na pustyni Thar, gdzie jej ojciec pracował jako kolejarz. W latach 1959-64 związana była z Royal Shakespeare Company. Na ekranie pojawiła się po raz pierwszy w komedii z dreszczykiem Brat człowieka z Karaibów (Our Man in the Caribbean, 1962), a następnie wystąpiła gościnnie w serialu kryminalnym Sentymentalny agent (The Sentimental Agent, 1963).

Przełomem w jej karierze okazała się telewizyjna rola Emmy Peel w serialu kryminalnym ABC Rewolwer i melonik (The Avengers, 1965-68), za którą była dwukrotnie nominowana do nagrody Emmy i, wraz odtwórcami głównych ról, otrzymała nagrodę Brytyjskej Akademii Filmowej (BAFTA).

Później grała postać hrabiny Tracy Di Vicenzo, córki korsykańskiego gangstera, Marca-Ange Dracon - poszukiwaczki przygód, która wraz z głównym bohaterem toczy starcie z organizacją WIDMO i wychodzi za mąż za Bonda (George Lazenby) w szóstym filmie z cyklu o przygodach Jamesa Bonda W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (On Her Majesty's Secret Service, 1969).

Za rolę Barbary Drummond w czarnej komedii Arthura Hillera Szpital (The Hospital, 1971) zdobyła nominację do nagrody Złotego Globu, postać Helena Vesey w miniserialu BBC Matczyna miłość (Mother Love, 1990) przyniosła jej nagrodę Brytyjskej Akademii Filmowej (BAFTA), a za kreację pani Danvers w telewizyjnym dramacie PBS Rebeka (Rebecca, 1997) została uhonorowana nagrodą Emmy.

Ma na swoim koncie dwie role biblijne: Marę, matkę Samsona, w filmie telewizyjnym Samson i Dalila (Samson and Delilah, 1996) i Rebekę, żonę Izaaka, matkę Ezawa i Jakuba, w filmie telewizyjnym NBC/Hallmark U zarania (In the Beginning, 2000).

W latach 2013-2017 grała Lady Olenne Tyrell w serialu HBO Gra o Tron. Za tę rolę została uhonorowana trzema nominacjami do nagrody Emmy.

Jej małżeństwo z izraelskim malarzem Menachenem Gueffenem trwało od 1973 do 1976 roku. Jej drugim mężem (od 1982 do 1990) był Archibald Hugh (Archie) Stirling, producent teatralny i były oficer w Szkockiej Gwardii, który porzucił ją dla Joely Richardson. Mają córkę Rachael Atlantę Stirling (ur. 1977).

Była macochą Williama Stirlinga i Ludovica Stirlinga. Żyła w konkubinacie z projektantem Peterem Saville. W 1988 roku otrzymała OBE, a 1994 roku przyznano jej tytuł szlachecki DBE.