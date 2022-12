TikTok, Smolasty, Jacob, fot. Fortnite

Z początkiem grudnia wystartował nowy, czwarty rozdział gry Fortnite. Razem z nim rozpoczęła się kampania promocyjna na TikToku ze specjalnym udziałem topowego polskiego rapera Smolastego oraz jednego z najpopularniejszych gamerów na TikToku – Jacoba (Jacob4yt).

Scenariusze do materiałów powstały przy zaangażowaniu twórców, aby stworzyć treści, które mogą pojawić się na ich profilach w naturalny i niewymuszony sposób, wpisany w ich codzienną komunikację. W materiałach promocyjnych, obaj bohaterowie, Smolasty i Jacob, pojawili się w rolach zagubionych wędrowców w scenografii inspirowanej nowym rozdziałem gry.

Dwa teasery

Opublikowane tuż po premierze nowego rozdziału w lekki sposób pokazują interakcję między bohaterami wykorzystując także ich naturalne, niewyreżyserowane reakcje. Dzięki takiemu zabiegowi materiały zdobyły około 400 tysięcy wyświetleń organicznych w zaledwie 2 dni, zanim rozpoczęła się ich płatna promocja.

Założeniem głównego spotu było sprytne połączenie nagranych materiałów z prezentacją gameplay’a nowego rozdziału Fortnite. Ponadto, jednym z elementów komunikacji było nawiązanie do polskiego akcentu pojawiającego się w nowym sezonie - skina Geralta z Rivii. Teatralny charakter produkcji przełamany zabiegami operatorskimi przełożył się na bardzo dobry odbiór materiału wśród widowni, widoczny w sentymencie komentarzy pod materiałem. Spot został wyemitowany w formie Spark Ad w formacie TopView z liczbą ponad 4,5 miliona wyświetleń.

Recenzje gry przez TikTokerów

Kolejny etap kampanii to zaangażowanie twórców i graczy na TikToku do tworzenia treści pokazujacych ich doświadczenia w nowym rozdziale gry. W tym celu do współpracy zostali zaproszeni TikTokerzy zajmujący się Gamingiem - Jacob, Gabi Kuczyńska, Przemk, Węgrzyn, Toffiecrisp, Couple Power i Manoyek.

Za koncepcję kreatywną odpowiada agencja SpaceCat Industries, która specjalizuje się w komunikacji do pokolenia Z. To kolejna produkcja agencji na planie zdjęciowym w modelu TikTok Friendly Production.

Autorski format agencji charakteryzuje się dopasowaniem charakteru profesjonalnej produkcji filmowej do specyfiki TikToka i młodej grupy docelowej poprzez kreację mającą na celu znalezienie balansu między przekazem reklamowym, a natywnym charakterem treści na platformie. Ważnym elementem przy planowaniu produkcji w modelu TikTok Friendly jest również optymalizacja kosztowa.