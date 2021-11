Sodexo i ALDI rozpoczęły współpracę. Co to oznacza dla klientów?

napoje, sklep, pepsi, zakupy, fot. igorovsyannykov, pixabay

Od listopada w sieci sklepów ALDI akceptowane są wszystkie rodzaje kart i kuponów Sodexo. Za zakupy w niemal 190 sklepach w Polsce, należących do tej sieci międzynarodowych detalistów, można płacić kartami i kuponami podarunkowymi, premiowymi, żywieniowymi, Lunch Pass oraz na posiłek profilaktyczny.

Do sieci placówek akceptujących kupony i karty przedpłacone wydawane przez Sodexo, liczącej już ponad 50 tysięcy punktów, dołączają sklepy ALDI. Marka ALDI obecna jest w Polsce od 2008 roku. Zatrudnia prawie 3.500 pracowników i prowadzi sprzedaż w blisko 190 lokalizacjach w całej Polsce i stale zwiększa liczbę otwieranych sklepów. Polska spółka jest częścią grupy przedsiębiorstw ALDI Nord.

- W ALDI zależy nam na poszerzaniu oferty oraz dotarciu do coraz większej liczby klientów. Różnorodność akceptowanych w naszych sklepach form płatności jest wyrazem naszego zaangażowania na rzecz podnoszenia komfortu zakupów, jaki chcemy zapewnić każdemu z naszych klientów. Wierzymy, że współpraca z Sodexo pozwoli nam z jednej strony dotrzeć do nowych konsumentów, a z drugiej zbudować w przyszłości jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę promocyjną dla użytkowników rozwiązań Sodexo – powiedział Maciej Borzęcki, Dyrektor Obszaru Usług Wspólnych ALDI w Polsce.

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska to lider rynku świadczeń pozapłacowych i ekspert w budowaniu lojalności w biznesie. Z rozwiązań firmy korzysta 50 tysięcy Klientów i ponad 4 miliony użytkowników, a kartami przedpłaconymi wydanymi przez Sodexo wykonywanych jest nawet pół miliona transakcji tygodniowo. Rozszerzenie sieci akceptantów o sklepy ALDI to ważna wiadomość zarówno dla pracowników, którzy otrzymali rozwiązania Sodexo jako benefit od pracodawcy, jak i uczestników różnego rodzaju programów wsparcia sprzedaży, w którym karty i kupony Sodexo są nagrodą.

- Cieszymy się z tego, że wypracowaliśmy wspólną wizję współpracy partnerskiej opartej na realnych potrzebach konsumentów. Nasi klienci zyskają w przyszłości możliwość korzystania z atrakcyjnych promocji, dostępnych tylko w sklepach ALDI, przy płatności kartami i kuponami Sodexo. Z kolei sieć handlowa będzie bogatsza o nowych klientów, którzy każdego dnia korzystają z naszych rozwiązań – powiedziała Karolina Karolczak, Dyrektor Zakupów i Współpracy z Partnerami z Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Zarówno marka Sodexo, jak i ALDI stawiają na takie wartości w biznesie jak zero waste oraz propagują wśród swoich klientów dbanie o zdrowie i zbilansowane odżywianie. Współpraca tych dwóch firm z pewnością przyniesie korzyści klientom obu marek, którzy będą mogli liczyć na tańsze zakupy, atrakcyjne promocje oraz limitowane oferty specjalne.