Sonia Bohosiewicz, kampania, fot. Aldi

W Wielkanocny Poniedziałek ruszyła nowa kampania ALDI, której główną bohaterką jest Sonia Bohosiewicz. Kampania, będąca kontynuacją strategii zawartej w haśle “Raz ALDI zawsze COŚ z ALDI” podkreśla prostotę zakupów, jedną ze strategicznych cech aktualnie rozwijanych przez sieć.

Koncepcja kreatywna kampanii bazuje na kontrastach. Nawiązuje do rozbudowanych i skomplikowanych planów filmowych, na których zawodowo na co dzień przebywa aktorka i ambasadorka marki Sonia Bohosiewicz. Po godzinach jednak gwiazda tak samo, jak każdy z nas oczekuje prostych i przyjemnych zakupów. Każdy z 30’ sekundowych spotów rozpoczyna się efektowną i okraszoną specjalnymi efektami sceną filmową – na przykład w starożytnym Egipcie. Skomplikowana akcja zostaje jednak zatrzymana przez Sonię Bohosiewicz, tak by wybrzmiał najważniejszy przekaz – prostej reklamy, takiej jak proste są zakupy w ALDI. W szybkiej zmianie ujęcia ambasadorka pojawia się w sklepie ALDI, prezentując jego zalety oraz wyjątkowość marek własnych. W najnowszej reklamie dyskonter przypomina o tym, że jakości i cenom produktów w ALDI można ufać, a dzięki marce można zrealizować wszystkie swoje potrzeby zakupowe. Niezmiennie narracja całej kampanii prowadzona jest z lekkim przymrużeniem oka i dużą dozą humoru.

- W dobie nieustannego pośpiechu, natłoku informacji i technologii, zakupy są jednym z wielu punktów na naszej codziennej liście zadań. Klienci oczekują prostych i wygodnych zakupów oraz pewności, że produkty, po które sięgają mają najwyższą jakość przy możliwie najniższej cenie. Dlatego w ALDI stawiamy na prostotę. Dotyczy to całego procesu – od wyselekcjonowania asortymentu, ekspozycji na półkach sklepowych po unikatowe doświadczenie zakupowe, na które wpływają szerokie alejki, czytelna nawigacja oraz proste mechanizmy promocyjne, takie jak w ALDI właśnie - promocje, które obowiązują zawsze od pierwszej sztuki. Nowa kampania z ambasadorką marki Sonią Bohosiewicz to opowieść właśnie o prostocie zakupów, którymi charakteryzuje się ALDI - mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji ALDI.

Warto przypomnieć, że Sonia Bohosiewicz z marką ALDI była już związana w 2019 roku, współpracując przy kampanii Wielkiego Testu Produktów ALDI. Wówczas wspólnie z klientami testowała produkty marek własnych. Jej wybór na ambasadora marki przy tegorocznej odsłonie kampanii jest naturalną konsekwencją wcześniejszych działań. Aktorka potwierdza, że świetnie zna sklepy ALDI i niejednokrotnie stawia właśnie na wybór produktów dostępnych tylko w tej sieci.

- ALDI najbardziej lubię za to, że oferuje swoim klientom jasne, bardzo proste i uczciwe zasady promocji. Poza tym szeroka paleta marek własnych sprawia, że wiele osób odnajdzie tam coś dla siebie – mówi Sonia Bohosiewicz, aktorka, ambasadorka ALDI.

Opus B odpowiada za strategię, kreację i realizację działań. Kampania została zaplanowana na szeroką skalę i obejmuje produkcję serii spotów TV, działania online video oraz formaty ongoing, komunikację w social mediach, różnorodne formaty OOH i POS, komunikację w gazetkach marki, spoty radiowe i audiomarketing w miejscach sprzedaży oraz działania ambientowe. Spoty wyreżyserował duet Reżyserski Aurelia Frydrych-Zdanowska i Paweł Zdanowski. Za produkcję odpowiadało studio Dynamo, efekty specjalne zapewniło studio postprodukcyjne DelaPost.

