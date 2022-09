employer branding, fot. Aldi

ALDI nie przestaje zaskakiwać. Sieć buduje wizerunek pracodawcy coraz odważniejszymi działaniami. Tym razem jeszcze silniej postawiła na kampanię z udziałem własnych pracowników – Marcina, Patryka, Andrianny i Moniki, którzy wcielają się w superbohaterów. I choć jest to wyraźne nawiązanie do popkultury, ALDI konsekwentnie podkreśla, że to nie supermoce powodują, iż potencjalny kandydat sprawdzi się w pracy. Moce, które liczą się dla #teamALDI to moc zespołu i współpracy, możliwa do osiągnięcia dzięki takim cechom, jak życzliwość, zaangażowanie, nastawienie na współpracę i jakość. Kampania, której hasłem przewodnim jest #MocALDI, jest dwuetapowa i w formie teaserowej wystartowała 31 sierpnia. Drugi etap rusza 12 wrześniai potrwa do 31 października. Jest to kolejna odsłona działań realizowanych pod parasolowym hasłem Napędzają nas ludzie, po prostu, które towarzyszy ALDI od 2021 roku.

Dyskonter oparł swoją komunikację na autentycznych przekazach, które miały pokazać prawdziwe realia pracy w branży retail. Moc, która się liczy! Moc Zespołu – tak sieć opowiada o atmosferze, jaka panuje w pewnym miejscu pracy, które czeka na kandydatów w ALDI. W najnowszej kampanii pojawiają się Kapitan ALDI, As Przestworzy, Poszukiwaczka przygód i Pani Detektyw, w których wcielą się pracownicy ALDI- Patryk, Marcin, Andrianna i Monika. Filarem komunikacji jest spot wizerunkowy „Moc ALDI” z ich udziałem. Kandydaci będą mogli sprawdzić, do drużyny którego z bohaterów pasują, poprzez wzięcie udziału w dedykowanej „psychozabawie”.

- Już wiosenną kampanią przekonaliśmy rynek, że w ALDI na pracowników czeka pewne i stabilne miejsce pracy. Potwierdziły to realizowane przez nas badania. Wiemy, że przyjazna atmosfera (wyrażana relacjami ze współpracownikami i przełożonymi) jest jednym z trzech najważniejszych aspektów, które decydują o rozważaniu podjęcia pracy w danej firmie. Dlatego oddajemy głos naszym pracownikom, by sami opowiedzieli o atmosferze i warunkach pracy. To ich opinia ma największe znaczenie. Chcemy przełamywać stereotypy i przyciągać uwagę kandydatów poprzez niestandardową formę i narzędzia komunikacyjne. Chcemy pokazać realia pracy w branży retail. Odważnie i otwarcie mówimy, że ta praca nie jest dla każdego, że nie każdy dostosuje się do dynamiki, która jest wpisana w naszą codzienność. Podkreślamy jednocześnie, że #teamALDI tworzą ludzie życzliwi, którzy sprawią, że nowo zatrudniony pracownik będzie czuł, że to właściwe miejsce dla niego – mówi Łukasz Góralczyk, Kierownik Działu Rekrutacji i Employer Brandingu ALDI w Polsce.

Na potrzeby kampanii sieć utworzyła stronę z angażującą psychozabawą. ALDI zaplanowało szereg działań w social mediach, wykorzystując przy tym specjalny filtr na Instagramie łamiący stereotypową konwencję komunikacji z kandydatem do pracy. Mocnym punktem kampanii są nośniki outdoorowe, w tym podświetlony billboard w ścisłym centrum Warszawy, prezentujący wizerunki pracowników ALDI. Komunikacja będzie wsparta kampanią banerową na najpopularniejszych jobboardach – pracuj.pl i OLX. Za opracowanie kreacji odpowiada agencja GROW oraz dom produkcyjny IKONA.

Dotychczas w ramach działań rekrutacyjnych ALDI uruchomiło na swojej stronie internetowej podstronę, na której znajduje się blog z najświeższymi informacjami na temat pracy w ALDI, newsy, np. o certyfikacji Best Quality Employer 2022. Na początku marca sieć stworzyła facebookowy i instagramowy profil.

Pobierz ebook "Email marketing i marketing automation"