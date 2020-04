Software house - jak i który wybrać? Raport Interaktywnie.com

Software house

Jak osiągnąć przewagę technologiczną w biznesie? Oto nowatorskie rozwiązania dla firm. W Internecie można sprzedawać wszystko. Trzeba tylko być do tego przygotowanym technologicznie. Kto tego nie rozumie, przegra walkę w czasie pandemii. A jest się o co bić. Przeanalizowaliśmy więc, jak technologie wdrażanie przez software house'y mogą pomóc firmom. Oto najnowszy raport Interaktywnie.com.

Twoja firma musi być obecna w Internecie. Nie będzie, padnie ofiarą pandemii!

Wstęp do raportu o software house'ach

Tomasz Bonek, CEO i redaktor naczelny Interaktywnie.com

Pandemia koronawirus pokazała, że digitalizacja każdej firmy to już nie fantazja, wybór, a zwykła konieczność. Że to nie przyszłość, a teraźniejszość. Ten, kto jeszcze nie przestawił się na online, musi to zrobić teraz.

W dobie kryzysu poradzą sobie najlepiej ci, którzy w swoich strategiach postawili na automatyzację i sprzedaż online. Wszyscy muszą mieć stronę internetową. Wszyscy, niezależnie od branży, muszą docierać do klientów przez Internet. Wszyscy muszą promować się przez Google i Facebooka. Inaczej zginą bezpowrotnie. Epidemia to czas spektakularnych bankructw, ale także wielkich fortun. Kto zyska, a kto straci? To okaże się za rok.

W tych trudnych biznesowo czasach życzę wszystkim podejmowania szybkich, odważnych i trafnych decyzji biznesowych, nie tylko dotyczących promocji w Internecie.

Zapraszam do lektury

Cyfrowa transformacja na długo przed "mokrym targiem" w Wuhan, była na ustach prezesów dużych i średnich firm, ale zdecydowana większość z nich i tak okazała się nieprzygotowana do tego, czego jesteśmy świadkiem. Koronawirus zmusił decydentów do szybkiego poszukiwania rozwiązań, które pozwolą im przynajmniej częściowo przenieść biznesy do sieci i przetrwać, bo o równoważeniu strat raczej można zapomnieć.

Patrząc z perspektywy software house'ów, firmy szukają rozwiązań szybkich i elastycznych

Pandemia, która zatrzymała tradycyjną gospodarkę, przyspieszyła rozwój e-commerce, ale i zmieniła trajektorię jego rozwoju. W krótkiej perspektywie wdrażanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań zostanie najpewniej wstrzymane na rzecz takich, które przynoszą najszybsze korzyści. W dłuższej - rozszerzymy poszukiwania na te, które najbardziej wpływają na efektywność.

Zdaje się, że czas customizowanych rozwiązań klasy enterprise został zawieszony do odwołania, co warto wziąć pod uwagę przy kreowaniu ofert.

Software house'y - mimo że trudno wytypować sektor, który w większym stopniu należałby do cyfrowego świata - bynajmniej nie są bowiem odporne na turbulencje, jakie dotykają ich klientów. Ale dużo od nich zależy. Przedstawiciele tradycyjnej gospodarki, nawet ci, którzy adaptację cyfrowych rozwiązań zaczęli już wcześniej, będą teraz intensywnie szukać partnerów skłonnych zaproponować im elastyczne, skalowalne i efektywne rozwiązania, których czas wprowadzenia na rynek będzie możliwie krótki.

Dostęp do informacji stał się kluczowy. Jak pomóc może software house

Gdy fizyczny dostęp do urzędów, przedsiębiorstw, ale i sklepów jest ograniczony, sprawne funkcjonowanie działów obsługi petentów czy konsumentów jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania praktycznie każdej instytucji i firmy. Manualna obsługa rosnących lawinowo zapytań - bo na skalę obecnych problemów nikt nie był przygotowany - wymaga od firm sięgnięcia po rozwiązania automatyzujące komunikację. Ich kariera nie zaczęła się jednak wczoraj.

Już w 2017 roku Chatbots Magazine szacował, że firmy mogą obniżyć koszty obsługi klienta nawet o 30%, wdrażając rozwiązania konwersacyjne, takie jak wirtualni agenci i chatboty. To oczywiste, kiedy uświadomimy sobie, że dzięki sztucznej inteligencji (AI) mogą one rozpoznawać intencje klientów i niemal natychmiast wyświetlać najdokładniejsze odpowiedzi na ich pytania za pośrednictwem dowolnie wybranego kanału, także w mediach społecznościowych (np. Messengerze czy Slacku).

Chatboty, które oszczędzają cenny czas konsumentów, mają też ogromny wpływ na ich ogólne wrażenia zakupowe, a UX to - zaraz po cenie - jeden z kluczowych czynników decydujących o zakupie.

Zadanie dla Software houseu - automatyzacja procesów biznesowych

Chatboty umożliwiają również gromadzenie i analizowanie danych na temat klientów, co pozwala dowiedzieć się więcej na temat ich potrzeb, zachowania i preferencji, a w konsekwencji skuteczniej realizować działania z zakresu reklamy online i remarketingu. Takie podejście, czyli podejście data-driven, które dzisiaj powinno być podstawą działań nie tylko marketingowych, można jednak znacznie rozszerzyć kompleksowo automatyzując procesy biznesowe.

Automatyzacja znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie proces jest powtarzalny i wymaga spójności. Umożliwia np. digitalizację tzw. workflow. Narzędzia do zarządzania zadaniami mogą bowiem dbać o odpowiednie sekwencjonowanie zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników albo poszczególne departamenty, co w przypadku dużych organizacji, gdzie naturalny przepływ informacji często bywa zakłócany jest na wagę złota. Dzięki takim narzędziom, gdy jedna część zadania jest zakończona, kolejne ogniwo jest o tym powiadamiane automatycznie, a to sprawia, że cały proces może przebiegać bez większych przestojów. Ponadto menedżerowie mogą na bieżąco monitorować postępy, przewidywać, na których etapach mogą wystąpić tzw. wąskie gardła i proaktywnie szukać alternatywnych rozwiązań.

Automatyzacja ma jednak znaczenie nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz organizacji, a usprawnienie i - docelowo - personalizacja kontaktów z klientami wydaje się jednym z jej ważniejszych zastosowań. Dzięki automatyzacji możliwe jest bowiem śledzenie tzw. ścieżki zakupowej klienta, co pomaga m.in. w wytypowaniu kanałów marketingowych, w które warto inwestować, a także stworzeniu tzw. person, czyli profili konsumenckich.

Zaufanie nie tylko do Software houseu. To także czynnik, wpływający na decyzje konsumentów

W marcu 2020, kiedy te firmy, które mogły sobie na to pozwolić przeszły na system pracy zdalnej, zawrotną karierę zrobiła aplikacja Zoom, służąca do organizowania telekonferencji. Ochoczo korzystały z niej m.in. rządy Wielkiej Brytanii do prowadzenia wirtualnych posiedzeń gabinetu i wiele instytucji publicznych w USA. Szybko jednak okazało się, że rozwiązanie nie spełnia standardów bezpieczeństwa (w Polsce ofiarą jej luk padła m.in. firma CCC, na której konferencji zostały wyświetlone materiały pornograficzne), a na dodatek ma niejasne powiązania z chińskimi władzami. Zoom szybko znalazł się na cenzurowanym takich gigantów jak SpaceX, Google, o instytucjach rządowych nie wspominając. Przedstawiciele firmy zapowiadają wprawdzie załatanie dziur, ale wydaje się, że niesmak pozostanie już na zawsze. Ten przykład pokazuje, jak krytyczny wpływ na postrzeganie marki cyfrowej ma bezpieczeństwo, jakie zapewnia się użytkownikom, pracownikom i klientom, a więc firmie.

Ma to znaczenie zwłaszcza w sektorze e-commerce, gdzie potencjalne naruszenie zagraża bezpośrednio pieniądzom klientów. Tymczasem stan bezpieczeństwa polskich e-sklepów wciąż wymaga poprawy. Mimo że - jak wynika z badań Gemiusa - 37% konsumentów uważa tę formę zakupów za bezpieczniejszą, wiele sklepów wciąż jeszcze nie wdrożyło nawet najbardziej podstawowych środków ochrony, takich protokół HTTPS.

Cyfrowa transformacja, o której jeszcze kilka miesięcy temu myśleliśmy głównie w kategoriach wielkiego biznesu, dzisiaj jest już koniecznością przed jaką stanęły również małe, lokalne firmy, których zasoby nie pozwalają ani na wykupienie lokalnej infrastruktury, ani na jej utrzymanie. Rozwiązaniem, które wychodzi im naprzeciw jest oczywiście chmura.

Oferuje ona bardzo wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnym przetwarzaniem, a na pierwszy plan wysuwają się: skalowalność (w zależności od potrzeb można dynamicznie zwiększać lub zmniejszać moc obliczeniową) i bezpieczeństwo danych (informacje przechowywane na zdalnym serwerze są zabezpieczane przez usługodawcę).

Firmy korzystające z rozwiązań chmurowych mogą zwiększać wydatki na technologię w miarę rozwoju firmy, obniżając koszty rozwoju i utrzymania infrastruktury. Według Gartnera korporacyjna polityka „braku chmury” będzie wkrótce tak rzadka jak polityka „bez internetu”. Przyszłością wydają się rozwiązania typu SaaS, które pozwalają na elastyczne zarządzania zewnętrznymi usługami cyfrowymi, bez konieczności przebudowywania całych systemów.

Technologia wdrożona przez software house'y będzie decydować o wszystkim

SW Research na zlecenie Samsung Polska przeprowadziła badanie dot. wykorzystania i postrzegania nowoczesnych urządzeń elektronicznych w cztero- i pięciogwiazdkowych hotelach. Wnioski z nich płynące są jednoznaczne - nowoczesne technologie pozytywnie wpływają na wybór miejsca noclegowego zarówno przez gości prywatnych, jak i biznesowych.

Aż 81% badanych przyznało, że poleciłoby hotel gdyby był zaawansowany technologiczne,

a brak wysokiej jakości urządzeń skłoniłoby do polecenia go tylko przez 46% ankietowanych.

Rozwój technologii nie omija nawet branży hotelowej, która coraz częściej musi sięgać po nowinki technologiczne, aby zagwarantować najwyższy poziom usług i przyciągnąć młodsze pokolenia klientów wychowane na nowych technologiach. Badanie przeprowadzone przez SW Research wśród 421 osób, które w ostatnim roku przynajmniej raz odwiedziły hotel o wyższym standardzie, zostało podzielone na cztery obszary związane z postrzeganiem technologii, obecnością urządzeń elektronicznych w hotelu, wpływem technologii na wizerunek i opinie hotelu oraz skłonnością do jego rekomendacji.

Niezależnie czy służbowo, czy na urlop, Polacy nie ruszają się w podróż bez urządzeń elektronicznych.

Najczęściej do hotelu zabieramy ze sobą smartfon (75%)

i laptop (65%), które traktowane są jako rzeczy osobiste.

Na uwagę zasługuje natomiast potrzeba zabierania routera Wi-Fi, który w hotelach tej klasy powinien być standardem. Co ciekawe, oczekiwania co do klasy sprzętów w samym hotelu rosną wraz ze spadkiem wieku gościa (młodsi wymagają więcej w zakresie technologii) oraz wśród osób, które mają przy sobie mniej urządzeń elektronicznych.

