Specjaliści od e-commerce poszukiwani. Jakich kompetencji brakuje na rynku?

E-commerce, który w pandemii wydatnie przyspieszył, w ostatnich miesiącach wydaje się hamować, ale odwrocie od cyfryzacji nie ma już mowy. Specjaliści zajmujący się handlem elektronicznym mogą spać spokojnie. Pracy dla nich w najbliższym czasie nie zabraknie.

Pandemiczne przyspieszenie, jakiego dostał eCommerce, wydaje się słabnąć ze względu na inflację, ale rynek pracy wciąż wchłania specjalistów od eComm?

Ewelina Kołodziej-Władzińska, Executive Manager, HRK Retail & e-Commerce: Rynek e-commerce nadal odczuwa duże zapotrzebowanie na specjalistów i odnotowujemy ich spory niedobór. Branża e-commerce, tak jak inne, ma przed sobą wyzwania rosnącej inflacji i podwyżek cen, w firmach są planowane kolejne podwyżki cen produktów i usług, które wynikają z rosnących kosztów pozyskania klienta oraz wzrostu cen towarów.

Co za tym idzie, firmy działające w tej branży jeszcze bardziej dynamicznie poszukują wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie pozwolą zarządzić obecną sytuacją biznesową. Wyzwaniem dla zatrudniających jest sprostanie oczekiwaniom finansowym kandydatów, na które ma zarówno wpływ obecna sytuacja gospodarcza, jak i rynek pracownika, z którym mamy w tej chwili do czynienia jeśli chodzi o ekspertów z kompetencjami e-commerce.

Oczekiwania dotyczące kompetencji pracowników i budżetu przeznaczonego na konkretne stanowisko muszą uwzględniać oczekiwania kandydatów, nie tylko w zakresie wynagrodzenia, ale również benefitów czy sposobu świadczenia pracy. Wielu specjalistów e-commerce nie chce brać udziału w procesach rekrutacyjnych do pracodawców, którzy wymagają pracy stacjonarnej. Preferują pracę hybrydową lub całkowicie zdalną.

Polski rynek od lat zdominowany jest przez Allegro, ale wydaje się, że mniejsi gracze także prężnie rozwijają cyfrowe kompetencje? Czy mają szansę w starciu z marketplace’ami?

Ostatnie rok pokazał znaczy rozwój nowych marektplaców, duzi gracze mają konkurencję co oznacza, że muszą zmieniać podejście do klienta i dostosować się do firm, które mimo, że są od niedawna na rynku polskim, to dość mocno akcentują swoją obecność. Cena i różnorodność oferty zawsze odgrywają najważniejszą rolę, więc zróżnicowanie tego rynku powoduje, że klient ma możliwość wyboru i sprawdzenia ofertywięcej niż w jednym miejscu, tak jak to zawsze funkcjonowało w sprzedaży offline. W mojej ocenie, ten rynek ma jeszcze dużą przestrzeń do rozwoju. Obserwujemy trend rosnących marketplaców. Nawet duże organizacje decydują się na rozwój w tym kierunku, warto spojrzeć chociażby na Empik czy Decathon. Oferta tych sklepów jest różnorodna, zarówno w kontekście ceny, jak i asortymentu. Moim zdaniem w najbliższym czasie będziemy obserwować rozwój właśnie tego kanału sprzedaży.

Na jakie kanały sprzedaży stawiają firmy B2C?

Zależy to od segmentu rynku, ale nadal istotną rolę odgrywa sprzedaż stacjonarna, a także wcześniej wspomniany e-commerce i marketplace’y. Po pandemii odnotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży online, ale nie zapominajmy, że to nie jest jedyny kanał dotarcia do klienta. Wielu sprzedawców nadal decyduje się na rozwój omni-kanałowy. Trzeba spojrzeć na grupy docelowe, wiek konsumenta oraz jego mobilność by zapewnić pełne pokrycie rynku.

Pandemia sprawiła, że firmy które jeszcze kilka lat temu stawiały głównie na tradycyjne kanały dotarcia do klientów musiały zredefiniować sposób sprzedaży. W wielu organizacjach po raz pierwszy pojawiły się stanowiska związane ze sprzedażą z wykorzystaniem kanałów digital. Powstały również zespoły performence marketingu i social media. Skala zjawiska sprawiła, że specjaliści i managerowie w zakresie e-commerce stali się bardzo pożądanymi na rynku kandydatami.

Jakich kompetencji brakuje najbardziej?

Pracodawcy poszukują kompetencji z obszaru IT, ten rynek nadal ma dużą potrzebę rozwoju i potrzebuje ekspertów, którzy mogą wesprzeć go pod kątem technologii Jeszcze przez jakiś czas będzie utrzymywał się trend poszukiwania kompetencji z obszaru UX, IU, SEM, SEO czy performance. Są to nadal młode dziedziny więc naturalnie potrzeba czasu, żeby te kompetencje wzrosły wraz z rynkiem i trendem sprzedaży online.

Jak się ma polskie B2B w digitalu?

Myślę, że bardzo podobnie jak w B2C, również odnotowujemy dynamiczny rozwój. Wymaga innego podejścia w kontekście komunikacji z klientem niż B2C, częściej w tym obszarze stawiamy na edukację klienta i skuteczny content marketing. Moim zdaniem jest to obszar, który mocniej wykorzystuje automatyzację procesów i będzie rozwijał się w tym kierunku. Działania biznesów z segmentu B2B są głównie skierowane na pozyskiwanie leadów, więc niezbędne są narzędzia CRM, które zintegrują dane i pozwolą sklasyfikować pozyskane informacje. W tym obszarze mocniej akcentuje się personalizację, oferta musi być skierowana do konkretnego segmentu rynku, inaczej może mieć małą skuteczność. Dodatkowo trzeba zapewnić szybką reakcję na pozyskanego leada.

Jakich kompetencji poszukują u kandydatów pracodawcy z branży B2B?

Segment B2B poszukuje specjalistów od contentu – tu cenni są zarówno kandydaci, którzy świetnie radzą sobie z tworzeniem rozbudowanych treści edukacyjnych, blogów firmowych, jak i treści multimedialnych – webinarów, materiałów video czy podcastów. Dużym zainteresowaniem pracodawców cieszą się także kandydaci posiadający doświadczenie w CRM i automatyzacji, a także osoby specjalizujące się w analityce marketingowej.