Specjalne burgery z okazji Tłustego Czwartku. Pasibus nawiązał współpracę z Goplaną

Tłusty Czwartek, Goplana, burger

Sieć burgerowni Pasibus szykuje specjalną propozycję z okazji Tłustego Czwartku. Po zeszłorocznym burgerze w pączku przyszedł czas na słodkiego burgera z Dyskami czekoladowymi marki Goplana. Oferta będzie dostępna we wszystkich restauracjach Pasibusa do końca weekendu.

Znakiem rozpoznawczym Pasibusa są burgery z ręcznie mieloną wołowiną, autorskie sosy oraz odważne połączenia dodatków. Z okazji Tłustego Czwartku Pasibus we współpracy z marką Goplana przygotował wyjątkowego, słodkiego burgera, którego podstawą są Dyski czekoladowe z nadzieniem o smaku słonego karmelu od Goplany, a także grillowany banan i sos śliwkowo-malinowy. Specjalny burger będzie dostępny w ramach oferty limitowanej we wszystkich restauracjach Pasibusa od czwartku, 24 lutego do niedzieli, 27 lutego.

Wszystkie burgery będą dostępne w wersji "L" i "XL". Można w nich bezpłatnie wymienić kotleta mięsnego na kotleta wege lub smażony ser przygotowany według autorskiej receptury. Poza burgerami w ofercie lokalu dostępne są również chrupiące i pyszne Pasi Frytki oraz Pasi Bataty, kolorowe sałatki, nachosy, kulki serowe oraz napoje.

Pasibus to marka burgerowni, która narodziła się we Wrocławiu w 2013 roku Pierwszy food truck Pasibusa stanął właśnie w stolicy Dolnego Śląska i szybko stał się rozpoznawalnym miejscem na kulinarnej mapie miasta. Obecnie restauracje Pasibusa znajdują się już w 13 miastach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, w Warszawie, Łodzi, Gdyni, Katowicach, Olsztynie i Poznaniu. Marka prowadzi 24 lokale w Polsce, w tym 10 restauracji stworzonych we współpracy ze spółką Helios.

