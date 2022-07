Spotify buduje wewnętrzne narzędzie do tworzenia podcastów

podcast | Soundtrap on Unsplash

Spotify testuje nowe narzędzia, które pozwolą nagrywać, edytować i publikować podcasty bezpośrednio z głównej aplikacji firmy. Firma wprowadziła tę funkcję w Nowej Zelandii w zeszłym miesiącu. Usunie to potrzebę posiadania oddzielnej aplikacji do nagrywania i publikowania szybkiego ujęcia podcastów, takiej jak należący do Spotify Anchor.

Michael Mignano, współzałożyciel Anchor i były dyrektor wykonawczy Spotify, który dołączył do zespołu szwedzkiego giganta po tym, jak przejęła ona jego start-up, powiedział, że nowa usługa pozwoli użytkownikom na tworzenie podcastów „bez dodatkowych narzędzi lub sprzętu”.

Czego możemy się spodziewać po nowej usłudze? Film opublikowany przez Spotify w Nowej Zelandii pokazuje, że jeśli masz tę funkcję, wyświetli się przycisk + obok „Twoja biblioteka” na dolnym pasku na ekranie głównym. Po jego dotknięciu, pojawi się opcja „Nagraj podcast” lub „Utwórz listę odtwarzania”.

Opcja "Nagraj podcast" wyświetli ekran docelowy i przycisk, który umożliwi nagrywanie klipu. Można będzie nagrywać dźwięk w jednym ujęciu lub - po użyciu przycisk pauzy - robić przerwy. Po zakończeniu nagrywania będzie można edytować klip i dodawać muzykę w tle za pomocą zestawu dostępnych ścieżek. Po edycji pojawi się możliwość nadania tytułu, opisu odcinka, oznaczenia innych podcastów lub piosenek i - oczywiście - publikacji.

Rynek podcastów rośnie w siłę

Rynek podcastów - jak przewiduje Interactive Advertising Bureau i PricewaterhouseCoopers - już za dwa late będzie przemysłem wartym 4 miliardy dolarów.

Wzrost nie wynika tylko z tego, że rośnie liczba podcastów i czasu, jaki ludzie spędzają na słuchaniu podcastów. Według dyrektorów IAB wiele z nich pochodzi również z postępu w technologii reklamowej, która pozwala reklamodawcom lepiej docierać do odbiorców i zachęcać ich do wydawania większych pieniędzy.

Sposób umieszczania reklam w podcastach również sprzyja zwiększaniu wartości rynku. Dynamicznie umieszczane reklamy stanowiły mniej niż połowę rynku reklam podcastowych w 2019 roku, a w ubiegłym roku już 84 procent reklam należało do tej kategorii. Ponadto reklamodawcy tradycyjnie umieszczali reklamy oparte na gatunku i treści podcastów, co rzuca szeroką (a czasami nieefektywną) sieć dotarcia. Teraz technologia została ulepszona tak, aby kierować reklamy do słuchaczy na podstawie lokalizacji, wieku i płci, a reklamodawcy dostali do dyspozycji lepsze metody śledzenia tak, by sprawdzać, czy ich spoty wywierają jakikolwiek wpływ na słuchaczy.

Te zmiany, z jednej strony, zachęciły reklamodawców do wydawania większych pieniędzy, z drugiej - umożliwiły podcasterom skuteczne zarabianie na starych katalogach, pozwalając im na umieszczanie nowych reklam w starych odcinkach.

Podobne wnioski wyłaniają się z badań, Audacy, ostatniej z trzech największych prywatnych firm radiowych, dla której podcasty stanowią coraz większe żródło przychodów (wzrosły o o 37-proc. rok do roku).