Spotify | fot. Imtiyaz Ali | Unsplash

Spotify rozszerza swoją nowo uruchomioną usługę związaną z audiobookami poza Stanami Zjednoczonymi, ogłosiła dziś firma. Usługa będzie teraz dostępna na innych rynkach anglojęzycznych, w tym w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii.

Firma po raz pierwszy ją we wrześniu, oferując użytkownikom dostęp do ponad 300 000 audiobooków. Można je znaleźć w nowym centrum „Książki audio” w aplikacji Spotify, a także w wyselekcjonowanych rekomendacjach. Firma powiedziała, że początkowo redaktorzy Spotify ręcznie wybierali tytuły, które polecali użytkownikom, jednak z czasem Spotify planuje korzystać z rekomendacji algorytmicznych, aby sugerować użytkownikom tytuły — podobnie jak robi to obecnie w przypadku innych obsługiwanych formatów audio, takich jak muzyka i podcasty.

Firma potwierdziła TechCrunch, że konsumenci na nowo dodanych rynkach będą mieli również dostęp do tej samej liczby tytułów, co w USA (ponad 300 000), ale odmówiła udostępnienia jakichkolwiek danych dotyczących liczby użytkowników Spotify, którzy skorzystali z tej opcji. kupować audiobooki po uruchomieniu usługi.

Podobnie jak inne aplikacje do audiobooków, Spotify oferuje standardowy zestaw funkcji, w tym możliwość pobierania tytułów do słuchania offline, oceniania tytułów, dostosowywania szybkości odtwarzania i słuchania na różnych urządzeniach.

Wciąż jednak implementacja funkcji związanej z audiobookami w aplikacji Spotify pozostawia wiele do życzenia z punktu widzenia konsumenta. Firma nie chce bowiem udostępniać tytułów poprzez zakupy w aplikacji, gdzie musiałaby płacić Apple lub Google prowizję od sprzedaży. Oznacza to, że użytkownicy muszą najpierw odwiedzić witrynę Spotify, aby kupić książkę, zapłacić bezpośrednio Spotify, a następnie wrócić do aplikacji, aby faktycznie uzyskać dostęp do tytułu. Co więcej, Spotify nie łączy się ze swoją witryną internetową z aplikacji mobilnej. Zamiast tego, gdy użytkownik stuknie „odtwórz” audiobooka, który go interesuje, pojawia się komunikat wyjaśniający: „Nie można kupować audiobooków w aplikacji. Wiemy, że nie jest idealnie”.

Dyrektor generalny Spotify, Daniel Ek, którego firma złożyła skargę antymonopolową przeciwko Apple do Komisji Europejskiej prawie cztery lata temu, uznaje ten problem za kolejny już sposób, w jaki Apple „wyrządza poważną szkodę gospodarce internetowej” i „dławi konkurencję”.

Inne usługi obchodzą zasady Apple na różne sposoby. Na przykład należąca do Amazon firma Audible sprzedaje subskrypcje i „kredyty” na zakup audiobooków za pośrednictwem zakupów w aplikacji.

Spotify powiedział, że planuje z czasem ulepszyć odkrywanie swoich audiobooków, oprócz rozszerzenia tej funkcji na nowe rynki i wprowadzenia nowych formatów i nowych sposobów interakcji z treścią audiobooków. Firma zasugerowała, że ​​audiobooki mogą służyć jako nowe źródło przychodów, kiedy przejęła dystrybutora cyfrowych audiobooków Findaway w zeszłym roku, twierdząc, że branża ma wzrosnąć z 3,3 miliarda dolarów w 2020 roku do 15 miliardów dolarów do 2027 roku.