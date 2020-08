Spotify partnerem gry League of Legends. Sprawdzamy szczegóły umowy

Fot.: PhotoMIX-Company, Pixabay - spotify, podcast, platforma streamingowa

Spotify i Riot Games, wydawca gier wideo stojący za sukcesem m.in. League of Legends, ogłaszają wieloletnie partnerstwo w ramach którego powstaną oryginalne podcasty, dedykowane playlisty i wiele więcej.

League of Legends to najpopularniejsza na świecie sieciowa gra multiplayer, która jest streamowana wśród graczy i miłośników na całym świecie. Skalę jej popularności potwierdzają niesamowite liczby - w samym 2019 roku turnieje w LOLa odbyły się w ponad 37 różnych miastach na pięciu kontynentach, a rekordowa średnia liczba widzów przypadających na minutę zeszłorocznego finału mistrzostw świata wyniosła 21,8 miliona. Z kolei, oficjalna ścieżka dźwiękowa League of Legends dostępna na platformie Spotify przyciąga prawie 5 milionów słuchaczy.

Piosenki, podcasty, playlisty

Dzięki współpracy, zawartej pomiędzy Spotify, a Riot Games odkrywanie treści inspirowanych najpopularniejszą grą PC w Polsce będzie jeszcze prostsze.

Na Spotify zadebiutowała zakładka Official League of Legends Esports, która ułatwi odnalezienie najpopularniejszych wśród społeczności graczy piosenek, podcastów i playlist. Spotify i Riot Games pracują również nad stworzeniem i uruchomieniem oryginalnych podcastów. Pierwszym z nich będzie Untold Stories: Top Moments from Worlds - 9-odcinkowy podcast poświęcony zbliżającym się 10. Mistrzostwom Świata League of Legends, a w nim historie o najlepszych zawodnikach i wydarzeniach z gry, a także wywiady z najlepszymi graczami LoL-a.

Oprócz tego w ramach współpracy Spotify uzyskało status oficjalnego partnera w transmisji audio podczas globalnych wydarzeń League of Legends.

