Spotify prezentuje muzyczne hity tego lata. Zobacz playlistę

Spotify prezentuje zestawienie utworów, które mają szansę stać się przebojami tegorocznych wojaży, a także udostępnia zestaw zupełnie nowych letnich playlist, które pozwolą użytkownikom poczuć wakacyjny klimat.

Jak co roku, serwis Spotify rozpoczyna letni sezon, prezentując najgorętsze hity oraz tematyczne słoneczne playlisty. Czego będziemy słuchać w najbliższych tygodniach?

Główna, wakacyjna playlista Hity Lata 2021 to swoisty przekrój różnorodnych gatunków, które podbijają serca słuchaczy. Na liście potencjalnych przebojów tegorocznego lata znalazły się więc zarówno utwory lokalnych artystów “Nasze Lato” w wykonaniu Kizo & Wac Toja, “Za krótki dzień” Darii Zawiałow i Dawida Podsiadło, “Fiołkowe Pole” Sobla czy “etc. (na disco)” sanah, jak również klasyczne piosenki, które szturmem wracają na listy przebojów w nowych, odświeżonych wersjach, jak “Rasputin” w wykonaniu Majestic, Boney M.

Viralowe hity

Na playliście nie mogło zabraknąć również viralowych hitów ostatnich tygodni - “Friday” Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman oraz “Kiss Me More” Doja Cat, SZA czy zwycięzcy tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji Måneskin z utworem “I WANNA BE YOUR SLAVE”.

Jak pokazują ostatnie podsumowania roku - Spotify Wrapped Polacy chętnie słuchają rodzimych raperów. Nie dziwi więc, że na playliście Hitów Lata 2021 znalazła się również szeroka reprezentacja raperów, poza wspomnianym wcześniej Kizo, także Sobel, Wac Toja, OIO, Żabson, ZetHa, Białas i White 2115.

Poniżej przedstawiamy playlistę Hity Lata 2021:

Sobel - Fiołkowe Pole

sanah - etc. (na disco)

Majestic, Boney M. - Rasputin

Kizo, Wac Toja - Nasze Lato

Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło - Za krótki dzień

Riton, Nightcrawlers, Mufasa & Hypeman - Friday

OneRepublic - Run

Żabson, Kizo, ZetHa - Puerto Bounce

Justin Wellington, Small Jam - Iko Iko (My Bestie)

OIO - Amerykańskie Teledyski

Calvin Harris, Tom Grennan - By Your Side

Jason Derulo, Adam Levine - Lifestyle

Dawid Kwiatkowski - Bez Ciebie

Imagine Dragons - Follow You

Mrozu - Złoto

Olivia Rodrigo - good 4 you

Ekipa, Jacuś - Zygzak

Doja Cat, SZA - Kiss Me More

Białas, White 2115 - Święto Ogródka

Bez względu na to jakie masz wakacyjne plany, na Spotify każdy znajdzie coś dla siebie! Oprócz flagowej playlisty, w serwisie użytkownicy znajdą również takie listy jak: Letni Chill - pełną pozytywnych kawałków w sam raz na upalne dni, Rap Letniaki z przekrojem najgorętszych rapowych kawałków czy Hity latino, które rozgrzewają serca Polaków od lat.

Podczas letnich spotkań sprawdzą się również playlisty Polskie Lato, Na Grilla czy najnowsza playlista Plener. Każda z nich znajduje się w zakładce Lato na Spotify.