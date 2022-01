Spotify rozszerza ofertę dla reklamodawców. Jaki format otrzymają do dyspozycji?

Spotify | fot. Imtiyaz Ali | Unsplash

Spotify ogłosiło wprowadzenie nowego formatu reklamowego. Karty Call to Action to reklamy wizualne, które będą pojawiać się w aplikacji, gdy reklama audio zacznie się odtwarzać. Czy mieszanie formatów wizualnych i audio ma sens? Według włodarzy platformy - jak najbardziej.

Spotify wie, że podcastów podczas wykonywania innych czynności, ale aplikacja jest musi być otwarta w tle, dlatego - jeśli użytkownik zechce skorzystać z bezpośredniego wezwania do działania, powinien mieć tę szansę. I to jest jedynie pierwszy krok na drodze do wzbogacania doświadczeń użytkownika, oficjalnie, a mnie oficjalnie - kolejny sposób na monetyzację udostępnianych treści, bo format będzie ewoluował.

Spotify chce, by w przyszłości CTA kierowało nie tylko do landig page'a. Chce - wzorem innych platform społecznościowych - uszczknąć dla siebie coś z rosnącego rynku social commerce.

Pobierz ebook o reklamie internetowej

Myślimy o tych kartach jako o ważnym kroku w kierunku unowocześnienia formatu — formatu, który z czasem stanie się bardziej wydajny, gdy dodamy do nich funkcje umożliwiające zakupy, wideo i inne interaktywne. powiedział Jay Richman, szef działu reklam i platformy w Spotify.

Reklamodawcy, którzy będą korzystać z nowego formatu, będą mieli również dostęp do raportów, agregujących dane pochodzące z systemu strumieniowego wstawiania reklam (streaming ad inserting). Spotify mocno ostatnio zainwestował w tę technologię. Wcześniej, gdy podcasty były dostarczane za pośrednictwem otwartego formatu RSS, były tylko treściami do pobrania, co oznacza, że reklamy były osadzane w programach, a nie wstawiane dynamicznie. Odtwarzacze audio nie potrafiły więc odróżnić, która część programu była treścią programu, a która reklamą, wszystko bowiem było w jednym pliku. W przypadku strumieniowego wstawiania reklam, treść jest wstrzymywana, gdy pojawia się reklama, a następnie, po zakończeniu jej emisjo, wznawiana. Wszystko to odbywa się w czasie rzeczywistym, ale jednocześnie nie przeszkadza to słuchaczowi pomijać reklam, jeśli do niego nie trafiają.

W tej metodzie Spotify widzi zresztą przyszłość. W 2020 roku przejął firmę Megaphone zajmującą się hostingiem podcastów i reklamami, by zyskać możliwości wstawiania reklam strumieniowych nie tylko we własnych programach, ale także w treściach partnerów wydawniczych zrzeszonych w Spotify Audience Network — sieci, która obejmuje teraz programy niezależnych twórców korzystających z platformy Anchor. A w zeszłym miesiącu do portfolio Spotify dołączyła Whooshkaa zajmującą rozwijaniem technologii umożliwiającej nadawcom radiowym udostępnianie treści audio jako podcasty po pierwszej radiowej emisji.

Spotify testował nowe karty CTA z wybranymi reklamodawcami, w tym z Ulta Beauty. Według Christine White, Head of Content, Social i Integrated Marketing Ulta, dzięki jednej ze swoich kampanii firma dotarła do około 250 000 unikalnych słuchaczy Spotify, a około połowa z nich zobaczyła co najmniej jedną kartę CTA po usłyszeniu wiadomości dźwiękowej.