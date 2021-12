Spotify testuje nową funkcję. Nie, nie chodzi o audio

Spotify, które właśnie opublikowało swój coroczny Wrapped, nie przestaje zaskakiwać nowymi funkcjami. I o ile nacisk na funkcjonalności audio wydaje się naturalnym kierunkiem rozwoju tego giganta, o tyle krótkie formaty wideo, już niekoniecznie. A jednak to właśnie one są teraz testowane.

Krótkie wideo, rozpowszechnione przez TikToka, zostało skopiowane już chyba przez wszystkich liczących się konkurentów chińskiego giganta, od Instagrama po Snap, YouTube, a nawet Netflika. Teraz wygląda na to, że do tej listy można dopisać Spotify. Firma potwierdziła, że ​​obecnie testuje tę funkcję w sekcji Discover, gdzie - w pionowym formacie - można obejrzeć, pplubić (lub pominąć) muzyczne klipy.

Dodatek został po raz pierwszy zauważony przez Chrisa Messinę, który opublikował na Twitterze wideo przedstawiające działanie funkcji Discover. Opisał to jako „okrojoną wersję” kanału teledysków w stylu TikTok.

Jak informuje TheVerge, Messina znalazł tę funkcję w TestFlight Spotify (wersja beta na iOS), w której nowa ikona na pasku narzędzi nawigacji po dotknięciu powoduje natychmiastowe przejście do kanału wideo. Następnie użytkownik można przesuwać palcem w górę i w dół, aby poruszać się po kanale, czyli dokładnie tak jak działa to w TikTok. Ponadto, do dyspozycji ma ikonkę serca, które służy polubieniu danej piosenki.

Czy nowa funkcja wejdzie "na produkcję". Tego niestety nie wiadomo, bo Spotify - poproszone przez Techcrunch o komentarz - odmówiło udzielenia jakichkolwiek informacji, potwierdzając jednak ideę pionowego kanału wideo "bada".

W Spotify rutynowo przeprowadzamy szereg testów, aby poprawić komfort użytkowania. Niektóre z tych testów torują drogę dla naszego szerszego doświadczenia użytkownika, a inne służą jedynie jako ważna nauka. W tej chwili nie mamy żadnych dalszych wiadomości do udostępnienia. powiedział rzecznik Spotify.

Eksplorowana funkcja, choć wciąż na bardzo wczesnym etapie, nie byłabym jednak wielkim zaskoczeniem. Firma wcześniej korzystała z popularnych formatów mediów społecznościowych tak, aby zaangażować swoich użytkowników. W przeszłości Spotify testował na przykład funkcję Stories, która pozwalała aktywnym użytkownikom publikować relacje z własnymi, wyselekcjonowanych playlistami. Ta opcja nigdy jednak nie przebiła się masowo. Z funkcją podobną do TikTika może jednak być inaczej, bo popularność tej aplikacji przerasta najśmielsze oczekiwania. Według raportu App Annie, agencji badawczej analizującej rynek aplikacji mobilnych, użytkownicy TikTok każdego miesiąca spędzają więcej czasu na oglądaniu treści niż użytkownicy YouTube. W Stanach Zjednoczonych aplikacja po raz pierwszy wyprzedziła YouTube w sierpniu zeszłego roku, a od czerwca 2021 jej użytkownicy oglądali ponad 24 godziny treści miesięcznie, w porównaniu z 22 godzinami i 40 minutami na platformie wideo Google.

W Wielkiej Brytanii różnica jest jeszcze bardziej wyraźna: TikTok wyprzedził YouTube w maju zeszłego roku, a tamtejsi użytkownicy oglądają obecnie prawie 26 godzin treści miesięcznie, w porównaniu do mniej niż 16 na YouTube.

TikTok idzie jak burza bo - dla przypomnienia - wideo może tam trwać maksymalnie trzy minuty (a i to od niedawna), a co więcej ta aplikacja przez niemal cały rok 2020 borykała się nieustającymi administracyjnymi problemami. To YouTube wciąż góruje na TikTokiem jeśli chodzi o liczbę użytkowników (2 mld vs 700 mln) i pozostaje numerem jeden pod względem czasu spędzanego na telefonach z Androidem w kategorii „aplikacji społecznościowych i rozrywkowych” (TikTok jest w tej klasyfikacji na piątym miejscu za Facebookiem, WhatsAppem i Instagramem). App Annie podaje też, że użytkownicy wciąż więcej pieniędzy na YouTube niż TikTok zarówno na iOS, jak i na Androidzie na całym świecie (z wyłączeniem użytkowników Androida w Chinach).