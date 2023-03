Fot.: PhotoMIX-Company, Pixabay - spotify, podcast, platforma streamingowa

Spotify ogłosił najnowsze rozwiązania i narzędzia, które pomogą artystom, podcasterom i twórcom w rozwijaniu karier i osiąganiu sukcesów. Zaprezentował też nowy user experience, który będzie wprowadzany stopniowo dla ponad 500 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie.

Podczas drugiej edycji wydarzenia Stream On, artyści, autorzy piosenek, twórcy wideo i treści oraz podcasterzy z całego świata dołączyli do Spotify, aby usłyszeć inspirujące historie oraz zobaczyć nowe narzędzia i funkcje, które zostały wprowadzone na platformie. W Los Angeles Spotify gościło setki twórców, którzy wysłuchali liderów firmy i szerokiego wachlarza ikon branży, osobiście i wirtualnie, w tym artystów i twórców podcastów, takich jak: Ed Sheeran, Jennifer Lopez, The Jonas Brothers, Halsey, Alex Cooper, Emma Chamberlain czy Joe Rogan.

- Stream On to wszystkie sposoby, dzięki którym wprowadzamy Spotify w życie i sygnalizujemy twórcom na wszystkich etapach ich kariery, że jesteśmy otwarci na relacje biznesowe. Skupiamy się na budowaniu dla nich jak najlepszego muzycznego środowiska – miejsca, w którym mogą rozpoczynać karierę, rozwijać się i rosnąć, a świat może inspirować się ich kreatywnością. To właśnie robimy od prawie 17 lat: budujemy, ulepszamy i tworzymy muzyczne środowisko, aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby twórców i pomagać im wytyczać nowe ścieżki do osiągania sukcesów. Patrząc w przyszłość, jesteśmy podekscytowani możliwością rozwijania tych ambicji w przypadku jeszcze większej liczby twórców w nowych formatach. Umożliwiamy większą kreatywność, odkrywanie i personalizację niż kiedykolwiek wcześniej, zapewniając najlepsze zasoby, wsparcie i interaktywność – powiedział na prezentacji Daniel Ek, założyciel oraz CEO Spotify.

Odnowiony interfejs

Spotify Stream On 2023 rozpoczęło się od pokazania najnowszych funkcji „odkrywania”, ujawniając odnowiony interfejs, który wykorzystuje elementy wizualne oraz całkowicie nowy i interaktywny design – dzięki czemu jeszcze mocniej łączy twórców ze słuchaczami. Wśród nowości znajdziemy:

Home Feed: w ramach nowej funkcji Home na urządzeniach mobilnych polscy użytkownicy mogą „przewijać” wizualne obrazy związane z muzyką, podcastami lub audiobookami, aby móc odkrywać nowe dźwięki. Gdy już znajdą to, co jest dla nich najciekawsze, wystarczy jedno kliknięcie, aby zapisać lub udostępnić ulubiony utwór, wyświetlić podgląd wielu piosenek z listy odtwarzania czy albumu, przeczytać transkrypcje odcinków, a nawet obejrzeć podcasty wideo.

Użytkownicy mogą kliknąć w wybraną kategorię taką jak: Muzyka lub Podcasty i Programy, aby przeglądać wizualne i dźwiękowe prezentacje list odtwarzania, playlist, albumów, podcastów i audiobooków dostosowanych do ich preferencji.

Smart Shuffle: czyli idealnie dopasowane sugestie to ewolucja Enhance – wprowadzająca zmiany do starannie wyselekcjonowanych playlist poprzez mieszanie utworów i dodawanie nowych.

Podcast Autoplay: podobnie jak w przypadku muzyki, Spotify wprowadza Autoplay dla podcastów – gdy twój ulubiony odcinek się skończy, automatycznie rozpocznie się odtwarzanie kolejnego, który jest najbardziej dopasowany do twoich preferencji.

Pomoc dla twórców

Podczas wydarzenia Spotify zaprezentował coroczny raport dotyczący muzycznych tantiem, Loud & Clear. Tegoroczna odsłona raportu pokazuje, że coraz szersza grupa artystów odnosi sukcesy większe niż kiedykolwiek. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba artystów zarabiających ponad 1 mln dolarów, jak i tych generujących ponad 10 tys. dolarów wzrosła dwukrotnie. Dodatkowo Spotify szacuje, że artysta zajmujący 50-tysięczne miejsce wśród najlepiej zarabiających artystów na Spotify wygenerował więcej niż 50 tys. dolarów zysków we wszystkich zarejestrowanych źródłach przychodów.

Na stronie znajduje się również informacja o tym, że Spotify przeznacza zdecydowaną większość każdego dolara, który generuje na muzykę – prawie 70 procent – z powrotem do branży, a wypłaty Spotify dla posiadaczy praw do muzyki zbliżają się do 40 miliardów dolarów.

Dzięki narzędziom takim jak Concert and Merch Discovery fani koncertów na żywo nigdy nie przegapią występu swojego ulubionego artysty. Jeżeli któreś wydarzenie szczególnie nas interesuje, wystarczy kliknąć „interesuję się”, a event zostanie zapisany w kalendarzu Live Events Feed. Użytkownicy mogą też dostosować swoją lokalizację i przeglądać koncerty z całego świata, wszystko według ich spersonalizowanego gustu. Spotify również w całej aplikacji będzie proponował polskim użytkownikom zakupy z wydawnictw artystów, koncertów czy towarów specjalnych.

Spotify rozszerza również program Fans First o kolejnych artystów. Dzięki niemu użytkownicy otrzymają e-maile i powiadomienia, ze specjalnymi dostępami do przedsprzedaży koncertów i ekskluzywnych towarów.

Z kolei dla Podcasterów Spotify łączy najlepsze narzędzia Spotify do tworzenia podcastów w jednym miejscu, aby tworzyć, zarządzać, rosnąć i monetyzować treści podcastów. Obejmuje szerszą dostępność unikalnych dla Spotify funkcji, takich jak podcasty wideo, interaktywne odcinki oraz subskrypcje podcastów.

