Spotify zaprezentował nowe narzędzie dla twórców podcastów i nie tylko

muzyka, kobieta, słuchawki, fot. vinzentweinbeer, pixabay

Podcasty cieszą się coraz większą popularnością - słuchacze z całego świata mogą wybierać spośród ponad 2,9 miliona tytułów. Spotify łączy twórców ze swoimi fanami i zapewnia swoim użytkownikom coraz to nowsze i bardziej zaskakujące treści. Liczba podcastów na platformie w ciągu zeszłego roku wzrosła o prawie 1,5 miliona. Z okazji ostatniego Międzynarodowego Dnia Podcastów, Spotify uruchamiło nową funkcję ankiet i Q&A dla twórców oraz pokazuje, jakie audycje są najczęściej słuchane w kraju nad Wisłą, gdzie popularność podcastów wzrosła w ciągu ostatniego roku o 94%.

Q&A oraz ankiety na Spotify to nowe interaktywne funkcje, które ułatwią odbiorcom kontakt z osobami, których głos na co dzień słyszą w swoich ulubionych podcastach, a twórcom - dotarcie do swoich fanów przez Spotify. Słuchacze będą mogli wejść w interakcję z ulubionymi podcasterami dzięki możliwości odpowiadania na krótkie pytania dotyczące audycji, których słuchają.

Dzięki temu twórcy na 160 rynkach na całym świecie, w tym w Polsce, mają możliwość umieszczania pytań otwartych lub ankiet w odcinkach swoich podcastów (za pomocą narzędzi w Anchor, platformie Spotify do tworzenia podcastów), na które słuchacze mogą odpowiadać bezpośrednio na Spotify.

Jeśli twórca doda pytania lub ankiety do jednego z odcinków, pojawią się one na dole strony na Spotify mobile (iOS i Android). Aby odpowiedzieć w aplikacji, słuchacze powinni postępować zgodnie z wyświetlającymi się instrukcjami.

Podczas tworzenia lub przesyłania odcinka na Anchor, twórcy mogą znaleźć funkcje pytań i odpowiedzi oraz ankiet przed kliknięciem przycisku "Publikuj". Zostaną poproszeni o podanie pytania i wybranie, czy ma to być ankieta, czy pytanie otwarte.

Powiadomienia

Twórcy otrzymają powiadomienia, gdy słuchacze odpowiedzą na ich pytania. Odpowiedzi będą mogli zobaczyć na stronie swojego odcinka na Anchor. W przypadku pytań i odpowiedzi mogą również wybrać odpowiedzi do zaznaczenia bezpośrednio na stronie odcinka.

W Polsce popularność podcastów wzrosła o 94% w porównaniu z rokiem 2020, a w efekcie kilka polskich audycji znalazło się w TOP 100 podcastów na świecie. W kategorii programów komediowych najpopularniejsze jest show Joanny Okuniewskiej "Ja i moje przyjaciółki idiotki", a w kategorii wiadomości - "Podsiadło Kotarski Podcast", który znalazł się pośród najpopularniejszej setki na świecie. Polacy zdecydowanie kochają podcasty kryminalne, gdyż aż dwa z nich znalazły się w globalnym TOP 100: "Piąte: Nie zabijaj" i "Zagadki Kryminalne".

TOP 10 podcastów komediowych w Polsce