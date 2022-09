Wykreowanie mody na kibicowanie na stadionach najpopularniejszej polskiej ligi – taki cel przyświeca twórcom nowej kampanii promocyjnej przygotowanej przez Ekstraklasę. To pierwsza tak szeroko zakrojona ofensywa medialna w historii rozgrywek – obejmująca silną kampanię digital, jak i telewizję.

Kampania skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy z różnych powodów nie chodzą na stadiony. Wciąż jednak mają silną potrzebę poznawania otaczającego ich świata i gromadzenia nowych doświadczeń. Dlatego Ekstraklasa zachęca ich do spotkania się #NaStadionie z kumplami i przekonania, jak bogatym doświadczeniem może być ligowy mecz z przyjaciółmi.

W spocie rozpoczynającym kampanię możemy usłyszeć popularnego rapera, a poza sceną także kibica, Oskara z duetu PRO8L3M. Kampania jest wynikiem pracy profesjonalnych zespołów koncepcyjnych, złożonych z przedstawicieli klubów, sponsorów, mediów oraz nadawców emocjonującego kontentu sportowego - przy wsparciu uznanych agencji: Deloitte (strategia), ThinkEco (warsztaty) oraz GONG (realizacja). Projekt ze strony Ekstraklasy prowadzony jest przez zespół marketingowy kierowany przez Marcina Mikuckiego (Dyrektora Marketingu) oraz Katarzynę Napiórkowską (Managera ds. Strategii).

- To wielkie wydarzenie dla budowania wartości naszych rozgrywek jako marki. Zależało nam na tym, żeby przygotować kampanię, która jest prawdziwa i szczera. Która pokazuje, co stadiony klubów Ekstraklasy mają do zaoferowania nowym kibicom - bo to właśnie oni są najważniejsi w naszej kampanii. Dla nich grają piłkarze, dla nich powstają stadiony i to oni tworzą niepowtarzalną atmosferę. Chcieliśmy pokazać, że mecz piłkarski widziany na żywo to doskonałe okoliczności, by spotkać się z kumplami. Do realizacji spotu wybraliśmy najlepszych twórców i profesjonalistów, w tym doskonałego reżysera, którym jest Tomasz Knittel. Barwy w spocie dodaje głos charyzmatycznego rapera, Oskara. Wspólnie z agencją GONG konsekwentnie szliśmy drogą przygotowanej jeszcze przed pandemią strategii, dostosowując ją do dzisiejszych realiów. Jestem pod wrażeniem pracy wszystkich osób, które brały udział w tym projekcie. Mam nadzieję, że nasz spot przypadnie do gustu zarówno ludziom zainteresowanym sportem, jak i tym, którzy do tej pory nie brali pod uwagę wyjścia ze znajomymi na stadion w ramach rozrywki – mówi Marcin Mikucki.