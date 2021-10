Wyniki Ekstraklasy w sezonie 2020/2021. Oto jego podsumowanie i plany na przyszłość

Ekstraklasa podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy posumowała sezon 2020/21, który zakończyła najwyższymi w historii skonsolidowanymi przychodami w wysokości 328,4 mln zł. Złożyły się na nie przychody osiągnięte przez Ekstraklasę S.A. o wartości 294,5 mln zł oraz jej spółkę zależną - Ekstraklasa Live Park, która w minionym sezonie wypracowała 33,9 mln zł.

Kluby udzieliły absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej za miniony sezon. Podczas ZWZA kluby wybrały też nową radę nadzorczą na sezon 2021/22. W jej skład weszli Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, który ponownie został przewodniczącym rady, Wojciech Cygan, prezes Rakowa Częstochowa, wybrany na wiceprzewodniczącego, Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin, któremu powierzono funkcję sekretarza, a także Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław, Tomasz Jażdżyński, przewodniczący rady nadzorczej Wisły Kraków oraz Tomasz Marzec, prezes Wisły Płock. Reprezentantem Związku w radzie został Prezes PZPN Cezary Kulesza. Na walnym omówiono również plany na trwający sezon, w tym zainicjowany właśnie proces sprzedaży krajowych praw mediowych.

- Podsumowaliśmy niezwykle trudny sezon 2020/2021, w całości naznaczony pandemią. Jednak dzięki podjętym działaniom ochronnym, dobrej współpracy z klubami, PZPN i administracją państwową zdołaliśmy przeprowadzić i dokończyć rozgrywki bez większych perturbacji. Dzięki temu mogliśmy się wywiązać ze wszystkich umów wobec naszych partnerów mediowych i marketingowych, a w rezultacie wypłacić klubom deklarowane na początku sezonu środki, a nawet 5 mln zł dodatkowych przychodów, które wypracowaliśmy w ciągu roku. W rezultacie, kluby otrzymały od nas rekordową kwotę 230,5 mln zł, czyli o 70,5 mln więcej niż przed pandemią i to mimo mniejszej liczby kolejek. W rezultacie, mimo trudności związanych z pandemią należy uznać ten rok za udany, także w kontekście budowy podwalin pod przyszły rozwój. Dzięki kontraktom mediowym obowiązującym do końca 2022/23 i przedłużonym przed startem tego sezonu najważniejszym umowom marketingowym, mamy stabilną sytuację finansową. To pozwala kontynuować projekty biznesowe i technologiczne ligi oraz wspierać kluby w ich rozwoju – mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasa SA.

Po zakończeniu sezonu 2020/21 Ekstraklasa podpisała nowe umowy marketingowe m.in. z partnerem tytularnym PKO Bankiem Polskim, partnerem głównym ligi - Totalizatorem Sportowym i marką Lotto, a także ze Stihl i Aztorin. Z początkiem lipca rada nadzorcza ligowej spółki powołała też na nową kadencję dotychczasowy zarząd z Marcinem Animuckim jako prezesem i Marcinem Mastalerkiem jako wiceprezesem. Będą oni przez kolejne trzy lata kierować rozwojem ligi oraz kontynuować projekty biznesowe, technologiczne i marketingowe.

- Teraz przed nami szczególnie ważny rok. Kluczowym zadaniem spółki będzie nowy przetarg na krajowe transmisje telewizyjne i pozostałe prawa mediowe. Te umowy stanowić będą bowiem główne zabezpieczenie finansowe ligi na kolejne sezony i tworzyć bazę do jej rozwoju. Prace nad tym przedsięwzięciem już trwają. Rozmawiamy z nadawcami o ich potrzebach, ale też analizujemy trendy i oczekiwania widowni. Rynek praw mediowych dynamicznie się zmienia, co jest pochodną też stale ewoluujących potrzeb kibiców i wciąż postępującej cyfryzacji. Zależy nam, by nasza liga była atrakcyjna dla różnych grup odbiorców, także dla młodych osób, dlatego wciąż rozwijamy się digtalowo i chcemy pokazywać i promować nasze rozgrywki w różnej formie. Do nowego przetargu mediowego chcemy też wdrożyć ideę marketingu 360 stopni, by móc wykorzystywać różnorodne, atrakcyjne narzędzia, które pomogą nam pozyskiwać zainteresowanie i serca kibiców dla Ekstraklasy – mówi Marcin Animucki, który kieruje pracami wokół przetargu.