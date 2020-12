Startuje sezon przedświąteczny. Ile pieniędzy wydamy w tym roku?

święta, zakupy, choinka, fot. Andi_Graf, pixabay

Sprytny jak lis, powolny jak ślimak, a może wytrwały niczym szakal, który za swoją ofiarą potrafi gonić nawet trzy i pół godziny? Jaki będzie konsument w tegoroczne święta? Na pewno biedniejszy, gdyż jak szacują eksperci firmy McKinsey, połowa z nas zarabia mniej niż przed rokiem. Nie oznacza to jednak, że tegoroczne święta będą skromne. Według badania, 80 procent respondentów w tym roku planuje wydać z tej okazji tyle samo co przed rokiem, bądź więcej.

Epidemia koronawirusa wywołała zmiany, które będą widoczne w sektorze handlowym przez co najmniej dekadę. Kłopoty w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości mają tw. retailerzy, czyli sprzedawcy detaliczni, którzy dotychczas większość swojej działalności opierali o bezpośredni kontakt z klientem.

Konsument biedny, ale z gestem

Według raportu "2020 Holiday Season: Navigating shopper behaviors in the pandemic”, przygotowanego przez firmę McKinsey, blisko połowa respondentów (44%) deklaruje, że odnotowała spadek dochodów. Jednocześnie aż czterech na pięciu ankietowanych (82%) wciąż ma gest i przyznaje, że planuje wydać tyle samo lub więcej, co w zeszłym roku na realizację świątecznej listy zakupów.

W badaniu eksperci amerykańskiej firmy poprosili o opinię ponad 3500 osób, które realizują świąteczną listę prezentów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chinach, Niemczech i Francji.

Mimo aury niepewności, nastroje świąteczne są na ogół pozytywne. Pomijając wyniki z Wielkiej Brytanii, większa część respondentów globalnego badania McKinsey twierdzi, że myśląc o świętach, czuje “podekscytowanie” lub “rozochocenie”. Jest jednak jeden istotny haczyk – należy zauważyć, że ten impuls na nastrojach konsumentów odnotowano we wrześniu 2020 roku, zanim ostatnimi czasy w wielu krajach gwałtownie wzrosła liczba przypadków osób zakażonych COVID-19. Doskonale widać to na przykładzie, chociażby Polski, gdzie we wrześniu przekroczono psychologiczną granicę 1000 zachorowań dziennie na COVID-19.

– Okres świąteczny to dla wielu przedsiębiorców szekspirowskie "być albo nie być". Podobnie jak Hamlet, biznes stanie przed wyborem pomiędzy bierną a czynną postawą. Wykorzystując okoliczności, jakie stworzyła pandemia, przedsiębiorcy mają szansę odbudować swoją pozycję. Eksperci IBM uważają, że COVID-19 wywołał zmiany, które przyspieszyły tempo rozwoju e-handlu o jakieś 5 lat. Nie inaczej jest nad Wisłą. Jak wskazują analitycy banku Santander, udział e-commerce w polskim handlu detalicznym wzrósł z nieco ponad 5 procent na koniec 2019 roku do niemal 12 procent w jej szczytowym momencie. Pora użyć tej wiedzy w słusznym celu – zachęca Bartosz Ferenc, założyciel agencji CENTEO.

Galeriom handlowym obecnie daleko do centrów rozrywki, jakimi były jeszcze przed rokiem. Dziś, na skutek globalnego lockdownu, większość ludzi robi swoje zakupy za pomocą smartfona lub komputera, najczęściej wygodnie wylegując się na kanapie. Nic dziwnego, że blisko 4 na 10 respondentów (37%) badania McKinsey twierdzi, że w porównaniu z 2019 roku w tym roku planuje wydać więcej na świąteczne zakupy w sieci.

– Sieć stała się głównym punktem styku konsumenta z marką, co ma swoje niepodważalne plusy, ale wymaga dostosowania strategii komunikacji i ekspozycji marki w sieci. Samodzielna promocja działalności sklepu, bądź jego produktów, jest czasochłonna i kosztowna, a jeśli nie masz marki to liczy się cena. Dlatego serwisy takie jak Ceneo, który odpowiada za ⅛ sprzedaży wszystkich sklepów internetowych, są tak skuteczne. Cena, opinie, poprawne opisy produktów i skuteczny proces zakupowy, zgodny z zasadami właściwego UX to podstawa. Jeśli Twój produkt nie jest unikalny, to nie mając przewagi w tych obszarach, masz realny problem – dodaje Bartosz Ferenc.

Lojalność klienta

Stwierdzenie “Nie mam się czego bać, mam swoich wiernych klientów” dziś jest równie skuteczne co “abra kadabra” i stanowi jedynie próbę zaczarowania rzeczywistości. Patrząc na wyniki raportu McKinsey można stwierdzić, że nigdy wcześniej nie odnotowano tak dramatycznego zakłócenia lojalności konsumentów. Od marca 2020 ponad 60% globalnych konsumentów próbowało nowych zachowań zakupowych w odpowiedzi na presję ekonomiczną, zamykanie sklepów i zmieniające się priorytety. Co więcej, 4 na 10 zrobiło zakupy u nowego sprzedawcy, a jedna trzecia eksperymentowała z produktami innej marki, zwłaszcza z tańszymi markami własnymi.

Jak twierdzą eksperci amerykańskiej firmy badawczej, wraz ze zbliżającym się okresem świątecznym wielu z tych konsumentów pozostaje otwartych na nowe możliwości. Tylko 12% zamierza pozostać przy tych samych sprzedawcach, z którymi robili zakupy w zeszłym roku.

Próba generalna

Do nowej normalności powinniśmy się czym prędzej przyzwyczaić, a nawet z nią zaprzyjaźnić. Jak pokazują dane zebrane przez firmę analityczną McKinsey, większość zmian ustabilizuje się w ciągu najbliższych 18 miesięcy i pozostanie z nami na zawsze. Co więcej, eksperci amerykańskiej firmy przewidują, że ten nagły skok rozwojowy nie spowoduje czasowego wstrzymania procesu, a jedynie przesunie nas o wiele pól do przodu.

– Nie można oglądać się za siebie, trzeba postrzegać tę zmianę w kategorii szansy. Firmy powinny odważnie inwestować w technologie, które pozwolą im dostosować się do nowych wyzwań, a przede wszystkim zmienionej ścieżki klienta. Jak pozyskują informacje, gdzie i co kupują – to pytania, na jakie każdy manager musi odpowiedzieć sobie sam – uważa Sascha Stockem, założyciel i CEO Nethansy.

Prowadzenie własnego biznesu nigdy nie było prostym wyzwaniem, jednak to, co zgotował przedsiębiorcom obecny rok, przypomina pierwszą część kultowego Jumanji, gdzie bohaterowie musieli zmierzyć się z kolejnymi katastrofami. Finalnie wygrali oni w starciu z szaloną grą i to samo osiągną retailerzy, którzy przezwyciężą strach i wykorzystają możliwości, jakie stworzyły do spółki technologia i pandemiczna aura. Wszystko, co miało miejsce dotychczas w handlu, to była jedynie próba generalna, czas świąt Bożego Narodzenia pokaże, kto starannie przygotował się do pierwszej korono-gwiazdki.