Jak wskazuje raport Useme “Branże freelancingu w Polsce 2022: zarobki, zlecenia i czas pracy” w minionym roku aż 42 proc. wolnych strzelców doświadczyło zwiększenia zarobków. Rosnące stawki potwierdza również Index Useme, czyli narzędzie zbierające dane z umów rozliczanych za pomocą platformy. W których branżach wzrosty stawek zleceń były największe w porównaniu z rokiem 2021?

Useme, platforma dla freelancerów oraz zleceniodawców, po raz kolejny podzieliło się średnimi wysokościami stawek za zlecenia w najpopularniejszych wśród polskich freelancerów profesjach. Zaprezentowane w najnowszym raporcie dane pokazują, że sytuacja gospodarcza, a także wzrost popularności współpracy z wolnymi strzelcami wpłynęły na popyt i cenę za świadczone przez nich usługi.

– O tym, że prognozy dla freelancingu w Polsce są więcej niż optymistyczne, świadczy wzrost liczby wolnych strzelców o 11,4 proc. w stosunku do roku 2021. Obecnie jest to już 303 tys. osób, a praca zdalna i system hybrydowy, które w ostatnich latach stały się integralną częścią naszego życia zawodowego, okazały się wielkim krokiem naprzód w upowszechnianiu freelancingu. Nasze coroczne badania wskazują, że zarobki wolnych strzelców dynamicznie rosną. W 2022 roku aż 42 proc. freelancerów zaobserwowało wzrost zarobków – komentuje Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.

Wzrosty stawek w 7 branżach

W 2022 roku dużą zmianę można zaobserwować w kategoriach: programowanie i architektura. We wspomnianych branżach stawki wzrosły o 24 proc. w porównaniu do 2021 roku i wyniosły kolejno 3443 zł oraz 2405 zł za zlecenie. Graficy mogli liczyć na zarobki rzędu 1527 zł za zlecenie (wzrost o 23 proc.). Freelancerzy zajmujący się budowaniem stron internetowych, a także ich modernizacją, zarabiali o 22 proc. więcej, z kolei specjaliści tworzący platformy e-commerce zanotowali wzrost stawek o 21 proc. (odpowiednio 1616 i 1748 zł), podobnie jak wolni strzelcy świadczący szeroko rozumiane usługi IT. Średnia wartość zlecenia wyniosła 2255 zł. Równie wysoki wzrost stawek zauważalny był wśród tłumaczy, co przełożyło się na zarobki rzędu 1470 zł za zlecenie.

Co z najpopularniejszymi branżami?

Profesją, z którą najczęściej kojarzymy pracę freelancera, jest copywriting, czyli tworzenie artykułów i treści na strony internetowe, haseł reklamowych czy przygotowywanie opisów produktów lub kategorii do sklepów internetowych.

Tutaj freelancerzy również podnieśli stawki, lecz w porównaniu do pozostałych profesji wzrosty były zdecydowanie niższe – tylko o 13 proc., a średnia wartość zlecenia wynosiła 996 zł. Warto przy tym pamiętać, że copywriting to branża, w której często wykonuje się zlecenia dodatkowe, poza pracą na etat. Według raportu Useme aż 46 proc. copywriterów pracuje do 4h dziennie, a 22 proc. ankietowanych copywriterów zadeklarowało, że realizuje ponad 10 zleceń w ciągu miesiąca.

Kolejnymi popularnymi wśród wolnych strzelców branżami są social media (m.in. realizowanie kampanii reklamowych czy prowadzenie profili w mediach społecznościowych) oraz SEO, czyli optymalizacja stron internetowych. Freelancerzy specjalizujący się we wskazanych działaniach podnieśli stawki o 17 proc. w porównaniu do roku 2021 i mogli liczyć na średnie zarobki w wysokości 1597 zł za zlecenie.

Nierówności w branży usług multimedialnych

Freelancerzy świadczący usługi multimedialne, czyli fotografowie, specjaliści od wideo i animacji, to najbardziej zróżnicowana grupa, jeżeli chodzi o zmiany w wysokości stawek za zlecenia w latach 2021-2022. W tej kategorii największy, ponad 25-procentowy wzrost, odnotowali fotografowie, jednak ich średnia stawka za zlecenie wynosi zdecydowanie mniej niż w przypadku pozostałych freelancerów w branży multimedialnej – 1701 zł. Następnie znaleźli się freelancerzy świadczący usługi wideo, którzy zadeklarowali 12-procentowy wzrost wartości zleceń, co przełożyło się na średnią stawkę w wysokości 1875 zł.

Jedyną branżą, w której stawki zmalały w porównaniu do roku 2021, była animacja, z zarobkami w wysokości 2047 zł.

– Wysokość stawek wśród polskich freelancerów zależy w dużej mierze od profesji, jaką świadczą, przy czym nie powinniśmy zapominać, że copywriterzy, tłumacze czy specjaliści od social mediów i SEO są w stanie podjąć miesięcznie większą liczbę zleceń, niż programiści. Niemniej zaprezentowane powyżej kwoty mogą być wskazówką zarówno dla początkujących wolnych strzelców, jak i firm zlecających wykonanie dzieła na zewnątrz – podsumowuje Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.

