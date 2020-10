STR8 wspiera polską koszykówkę. Marka rozpoczęła współpracę z klubem [wideo]

Marka STR8 należąca do greckiego koncernu Sarantis rozpoczęła współpracę z debiutującym w rozgrywkach Suzuki 1 Liga klubem Dziki Warszawa. Umowa została podpisana na cały sezon 2020/2021.

Współpraca obejmuje działania eventowe i digitalowe. W ramach działań eventowych, marka STR8 stała się patronem pokazu wsadów, który odbył się w sobotę, 26 września podczas inauguracji sezonu Suzuki 1 Liga w stołecznej Hali Koło. Gwiazdą pokazu był wicemistrz świata, Piotr „Grabo” Grabowski.

- STR8 to znana i ceniona na rynku marka, której twarzą jest najlepszy koszykarz NBA tego sezonu – Giannis Antetokounmpo. Jej motto - „Go for Great” - idealnie pasuje do naszej walecznej drużyny, która w tym roku, debiutując w Suzuki 1 Liga, ma zamiar grać o najwyższe cele – mówi Michał Szolc, prezes drużyny Dziki Warszawa.