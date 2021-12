Świąteczna kampania Empik zachęca do działań z wyprzedzeniem

święta, kampania, komputer, laptop, fot. Empik

W tegorocznej kampanii Empik zachęca, by odpowiednio wcześnie zacząć przygotowania do Świąt - zadbać o prezenty dla najbliższych i zaplanować z wyprzedzeniem listę zadań. Wszystko to, aby uniknąć tradycyjnej przedświątecznej „gorączki” i pędu, a w święta skupić się na tym, co najważniejsze. Kampania obejmuje m.in. telewizję, radio, kino oraz internet, a za koncept kreatywny odpowiada agencja Carla Zuri we współpracy z zespołem kreatywnym Empiku.

Grudzień często mija pod znakiem przedświątecznego pośpiechu i chaosu, związanego z niekończącą się listą zakupów czy wybieraniem naprędce prezentów, które mają trafić w gust nawet najbardziej wymagających. W ferworze przygotowań zapominamy jednak, że tę wyjątkową, magiczną atmosferę świąt tworzą przede wszystkim wspólnie spędzane momenty – wybór idealnej choinki, wypiekanie pachnących pierników czy dekorowanie domu w oczekiwaniu na święta. W tegorocznej kampanii Empik zachęca do zatrzymania się na chwilę i zaplanowania przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem, by w te (przed)Święta naprawdę skupić się na tym, co najważniejsze.

- Koncepcja „Wesołych przedŚwiąt” oparta jest na mocnym, uniwersalnym insightcie. Chyba każdy z nas zna ten moment, gdy siadamy do stołu wykończeni ostatnimi przygotowaniami i zakupami last minute. Co roku mówimy sobie, że w kolejne święta zrobimy to wszystko z wyprzedzeniem, a i tak 24 grudnia lądujemy w galerii handlowej. Tym razem chcemy pomóc rzeczywiście to zmienić. Proponujemy naszym klientom szereg udogodnień i wskazówek, dzięki którym wygodnie zrobią zakupy. W ten sposób unikniemy pędu i „gorączki”, a przedświąteczny czas upłynie nam na przyjemnych aktywnościach w gronie najbliższych - mówi Karol Stefański, Head of Creative Hub w Empiku.

Świąteczna kampania Empiku w w mediach tradycyjnych i cyfrowych

Świąteczna kampania Empiku ma charakter głównie produktowy. Obejmuje m.in. telewizję (stacje główne i tematyczne TVN oraz Polsat), radio (RMF, Zet, Muzo FM i stacje Agory), kina Helios, media społecznościowe (Facebook, Instagram, TikTok, również we współpracy z influencerami), platformy VOD, a także działania direct i performance marketingowe.

Marka organizuje też konkurs, w którym można wygrać zestawy prezentów dla bliskich, idealnie „skrojone na miarę” przez ekspertów Empiku. Na Instagramie pojawi się także seria live’ów prowadzonych przez topowego influencera, podczas których uczestnicy będą mogli wygrać prezent dla...siebie. Akcji przyświeca idea self-giftingu – samo-obdarowania się, zrobienia czegoś miłego dla siebie w ramach przerwy od (przed)świątecznej gonitwy.

Autorem konceptu kreatywnego jest agencja Carla Zuri i Creative Hub – wewnętrzny zespół kreatywny Empiku.

Świąteczne inspiracje

Świąteczna oferta Empik obejmuje kategorie takie jak Książka, Muzyka, Zabawki, Zdrowie i Uroda, Elektronika czy Dom i Ogród ze Strefą Design by Empik, gdzie znajdziemy produkty od znanych marek, jak i niszowych polskich projektantów i małych manufaktur. Na klientów czekają także atrakcyjne oferty i promocje, w tym superokazje dedykowane użytkownikom usług Empik Premium.