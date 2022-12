czekolada, fot. congerdesign, pixabay

Trwająca świąteczna kampania Milka obejmuje szereg działań - zbiórkę charytatywną wspieraną przez influencerów, wydanie specjalne Milionerów w telewizji TVN oraz product placement kalendarza adwentowego wielkoformatowych rozmiarów na planie filmu “Listy do M.”. Zimowa aktywacja marki obudowana jest również komunikacją w TV oraz digitalu. Za planowanie i zakup mediów, a także działania niestandardowe odpowiada agencja mediowa Mindshare.

Influencerzy dla seniorów

W ramach wielokanałowych działań, za pośrednictwem platformy Siepomaga.pl prowadzona jest akcja charytatywna „Podzielmy się delikatnością w te Święta”, z której pozyskane fundusze przeznaczone zostaną na modernizację Domów Pomocy Społecznej, w której przebywają seniorzy. To kolejna odsłona kampanii Milka, która skupiona jest wokół aktywności charytatywnej, pomaganiu i wspieraniu potrzebujących gestami delikatności. Marka od lat angażuje się w działania wpisujące się w jej prospołeczne DNA, jak: pomaganie lokalnym społecznościom i organizacjom charytatywnym.

Zbiórka prowadzona jest wraz z Fundacją Święty Mikołaj, a do współpracy przy nagłośnieniu akcji zaproszeni zostali influencerzy - Marta Żmuda Trzebiatowska, Janina Dailly, Robert Motyka, Anna Czartoryska Niemczycka, Joanna Pachla, Anna Kalczyńska. Środki zebrane za pomocą zbiórki zostaną zasilone dodatkową kwotą 400 tys. zł przez Milkę. Równolegle prowadzone są kampanie w social mediach oraz wspierająca kampania display’owa w Onet.

Udział w "Milionerach" i w "Listach do M. 5"

To jednak nie jedyna akcja mająca na celu zbiórkę środków na szczytny cel. 1 grudnia wyemitowany został specjalny odcinek Milionerów, z udziałem aktorów z filmowej produkcji TVN. Pary Jacek Borusiński i Wojciech Malajkat oraz Agnieszka Dygant i Tomasz Karolak łącznie wygrali 250 tys. zł, które finalnie zasiliły konto fundacji TVN “Nie jesteś sam”.

Oprócz charytatywnego akcentu niestandardowe rozwiązanie zostało również zastosowane na planie najnowszej, 5 części filmu “Listy do M.”. W świątecznym miasteczku odwzorowany został dużych rozmiarów kalendarz adwentowy Milka, wpasowując się idealnie w świąteczny krajobraz scenografii. Premiera filmu miała miejsce 4 listopada i aż do dziś produkcję obejrzało ponad 1,2 mln. widzów, przy czym film w dalszym ciągu jest wyświetlany.

Standardowe działania reklamowe prowadzone są zaś wielokanałowo obejmując zarówno TV, jak również digital. W telewizji emitowany jest 30 sekundowy spot wizerunkowy produkcji Wieden+Kennedy, natomiast w ramach kampanii online postawiono na emisję długich i krótkich spotów na kanale YouTube, kampanię w social mediach (na Facebook’u i Instagramie) oraz kampanię display’ową w aplikacji zakupowej Blix kierującej do sklepu Mondeleza na Allegro i kupslodycze.pl.

Za planowanie i zakup mediów, a także pomysł i realizację akcji charytatywnej, inicjatywę związaną z lokowaniem produktu na planie filmowym “Listów do M.” oraz przeprowadzeniem wyjątkowego wydania Milionerów, odpowiada agencja mediowa Mindshare. Projekt specjalnego odcinka Milionerów oraz produkcji filmowej „Listy do M.” realizowany był we współpracy z TVN Warner Bros Discovery.