Świąteczne zakupy na urządzeniu mobilnym. Popularność smartfonów systematycznie rośnie [Badanie]

W tym sezonie zakupowym zapełniane koszyków na małym ekranie dorównuje popularnością buszowaniu po e-sklepach na komputerze. Wśród kobiet i młodych osób urządzenia mobilne dominują już na wszystkich etapach zakupów. Dowodzi tego ostatnie badanie firm SMSAPI i Shoper, które pokazuje, że oferty promocyjne od sprzedawców wolimy dostawać prosto na telefon. W ciągu minionych dwóch lat liczba osób preferujących przeglądanie ofert sklepów internetowych na telefonie wzrosła z 37 do 47 proc. - wynika z porównania odpowiedzi na pytanie o ulubione narzędzie do robienia e-zakupów z ostatnich badań konsumenckich zleconych przez SMSAPI.

Niemal połowa respondentów woli skorzystać ze smartfona już na etapie wyszukiwania oferty czy podczas finalizacji zakupu i płatności. Jak pokazuje z raport “Komunikacja sklepów internetowych”, aż 64 proc. kupujących wolałoby odbierać oferty i dowiadywać się o promocjach dzięki komunikacji dostarczanej wprost na telefon.

Co ciekawe, badanie przeprowadzone na grupie 1000 osób pokazało też, że preferencje grup respondentów nie są jednorodne. Kupowanie za pomocą urządzeń mobilnych jest w dużo większym stopniu domeną kobiet niż mężczyzn. 58 proc. kobiet zadeklarowało, że przegląda zawartość sklepów internetowych na telefonie, podczas gdy wśród mężczyzn smartfona wybiera do tego celu tylko 38 proc.

Jeszcze większe rozbieżności związane są z wiekiem konsumentów. W przedziale wiekowym 25-34 lat aż 65 proc. osób chętniej sięga po smartfona w celu szukania i porównania zakupowych ofert, podczas gdy w grupie 55+ aż 69 proc. wybiera komputer.

- Jeśli do uchwyconego w badaniu megatrendu dodamy efekt świąteczny, możemy być pewni, że kupowanie przez smartfona dogoni zakupy przy komputerze nie tylko w grupach preferujących urządzenia mobilne. Kupowanie prezentów często przypomina polowanie: kiedy nie mamy w głowie konkretnego pomysłu, bardziej zwracamy uwagę na komunikaty reklamowe. Gdy coś już wpadnie nam w oko, chcemy to jak najszybciej zaklepać, czyli nabyć. Obie postawy promują urządzenia mobilne, które mamy zawsze pod ręką i do tego każdy swoje - nie dzielimy ich z domownikami tak jak komputerów. Dlatego jako konsumenci lepiej reagujemy na akcje promocyjne sprzedawców prowadzone kanałem mobilnym i z telefonem w dłoni szybciej docieramy do końca procesu zakupowego - wyjaśnia Maja Wiśniewska, PR & Content Marketing Manager SMSAPI.