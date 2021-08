Szachy VR. Rozgrywka została przeniesiona w nowy wymiar

Chess VR, Szachy VR, fot. Chess & Checkers Games

Polskie studio gamingowe, stojące za globalnym sukcesem mobilnych wersji Warcabów i Szachów, postanowiło przenieść szachową rozgrywkę w nowy wymiar. Opublikowana niedawno królewska gra planszowa w wersji na gogle Oculusa pozwala na staczanie pojedynków w wirtualnej rzeczywistości.

Wydana przez studio Chess & Checkers Games w połowie 2018 r. gra mobilna Szachy okazała się sporym sukcesem przebijając barierę 10 mln pobrań w Google Play. Na podstawie tego samego silnika szachowego, dostosowanego do wymagań platformy Oculus Quest, studio opracowało szachy w technologii wirtualnej rzeczywistości.

Zupełnie inne niż w pierwowzorze jest środowisko gry. Szachownica nie jest już kwadratem mieszczącym się w ekranie smartfona - za pomocą okularów VR widzimy ją w trzech wymiarach, a dzięki kontrolerom możemy ruchem własnej dłoni przesuwać po niej figury.

Chess VR umożliwia grę z wirtualnym przeciwnikiem na dziesięciu poziomach trudności. Interfejs gry jest prosty i czytelny. Twórcy przy projektowaniu gry inspirowali się takimi tytułami jak BeatSaber, HalfLife Alyx, czy rodzimą produkcją SUPERHOT VR.

Chess & Checkers Games to polskie studio gamingowe, założone przez Łukasza Oktabę, wyspecjalizowane w produkcji klasycznych gier planszowych w wersji mobile. Firma znana jest przede wszystkim z aplikacji Warcaby (ponad 100 mln pobrań, co sytuuje ją w 40. najpopularniejszych planszowych gier mobilnych na świecie) oraz Szachy (ponad 10 mln pobrań). Chess VR to pierwsza produkcja studia przygotowana na platformę Oculus Quest.

- To, że z Szachami w dość krótkim czasie udało nam się powtórzyć sukces pierwszej gry, czyli Warcabów to spore osiągnięcie. Uważamy, że szczególnie w mobilnych szachach tkwi ogromny potencjał, bo jest to międzynarodowa gra o długiej historii. Pracujemy obecnie nad budową całego ekosystemu wokół szachów. Jednym z kroków w tym kierunku są dla nas szachy w wersji dla wielbicieli wirtualnej rzeczywistości - wyjaśnia Łukasz Oktaba, założyciel i prezes studia gamingowego Chess & Checkers Games.

Segment gier VR

Pandemia miała bezpośredni wpływ na rynek VR – użytkownicy zmuszeni do pozostania w domach szukali nowych, atrakcyjnych form rozrywki. Nic więc dziwnego, że rekordowe wyniki zanotowali producenci headsetów (według szacunków nowy Oculus Quest 2 w IV kwartale 2020 r. odnotował sprzedaż na poziomie nawet 1 mln sztuk) oraz studia produkujące gry VR. Obecnie rynek gier VR nastawia się przede wszystkim na amerykańskich graczy - to właśnie w Stanach Zjednoczonych sprzedaje się najwięcej sprzętu VR.

Według najnowszych danych firmy analitycznej Statista, wartość globalnego rynku VR w branży gamingowego w 2021 r. wynosi około 1,4 mld dolarów, a do 2024 r. osiągnie wartość 2,4 mld dolarów.

- Chess VR to nasza pierwsza gra na platformę Oculus Quest. Za pomysłem przeniesienia naszych mobilnych Szachów stoi nasz wewnętrzny zespół R&D (badania i rozwój). Biorąc pod uwagę ogólnoświatowe trendy rynkowe oraz fakt, że klasycznych gier planszowych na VR jeszcze praktycznie nie ma, Chess VR to w dużym stopniu dla nas projekt pilotażowy. Nie wykluczamy jednak, że zdecydujemy się przenieść i kolejne nasze mobilne gry na Oculusa czy inne platformy VR - mówi Łukasz Oktaba.

Gra Chess VR dostępna jest w 10 wersjach językowych, w tym także po polsku.