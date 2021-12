Szef Instagrama zapowiada zmiany. Co tym razem?

Instagram | fot. lalo Hernandez | Unsplash.

W czasie przesłuchania przed Senatem, szef Instagrama, Adam Mosseri, przyznał, że firma pracuje nad taką wersją kanału, który wyświetlałby posty w porządku chronologicznym, a nie, tak jak jest dzisiaj, na podstawie preferencji użytkowników

Algorytmiczny porządek, wprowadzony w 2016 r., a następnie zaktualizowany w 2017 roku. o polecane posty, od początku był bardzo nielubiany, przez użytkowników, którzy nie kryli, że wolą, aby ich posty i posty ich znajomych pojawiały się w porządku chronologicznym. Obecny kanał wykorzystuje jednak sztuczną inteligencję do tworzenia tego, co Instagram uważa za najbardziej odpowiednie dla nas. Ten sposób nie przestaje jednak wzbudzać kontrowersji.

Mosseri stawił się przed podkomisją senacką, gdzie senatorowie omawiali temat problemów związanych z bezpieczeństwem dzieci w aplikacji. To pokłosie sprawy Frances Haugen, która dostarczyła wewnętrzne dokumenty firmy dziennikarzom The Wall Street Journal. Według nich firma zdawała sobie sprawę, że jej aplikacja może być „ toksyczna” dla nastolatków, ale nic z tą wiedzą nie zrobiła.

Podczas swojego zeznania Mosseri zaproponował utworzenie „organu branżowego”, który określiłby najlepsze praktyki w zakresie postępowania z danymi dzieci i kontroli rodzicielskiej, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie. Organ otrzymywałby informacje od rodziców, organów regulacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego tak, by mógł stworzyć uniwersalne standardy i zabezpieczenia.

Senatorowie wydawali się jednak sceptyczni, czy taki „organ branżowy” może być skuteczny. „Czas samokontroli się skończył” – powiedział senator Richard Blumenthal (D-CT), który wezwał do wprowadzenia środków bezpieczeństwa dzieci w internecie, aby rozwiązać obawy dotyczące Instagrama.

Instagram zmieni porządek wyświetlania postów?

Zastanawiające jest dlaczego Instagram rezygnuje z wyświetlania treści dyktowanych przez algorytm. Czemu zawdzięczamy powrót do funkcji z 2016 roku? Ta decyzja podyktowana może być tym, że większość użytkowników zrezygnowała z reagowania i angażowania się w posty na rzecz storiesów i reelsów, które stały się bardziej atrakcyjne niż treści proponowane przez algorytm. Widoczny spadek zaangażowania nie wróży dobrze platformie zwłaszcza, że na karku czuć oddech TikToka.

Czy zmiany wpłyną jakkolwiek na marki, które są aktywne na Instagramie? Nie sądzę, żeby te zmiany wywołały jakieś potężne rewolucje, z uwagi na to, że większość marek działa reklamowo na Instagramie - promują swoje treści, aby dotrzeć do jak największej liczby użytkowników. Teraz, po wprowadzeniu chronologicznego wyświetlania postów, marki będą musiały przemodelować harmonogram publikacji postów, tak aby przebić się spośród innych treści. Być może będzie to spowodowane większymi wydatkami na media, a być może wystarczy analizować ruch w konkretnych godzinach i próbować wstrzelić się w zaangażowanie grupy docelowej.

Aktualizacji możemy spodziewać się w pierwszym kwartale 2022 roku, więc do tego czasu będziemy mogli korzystać jeszcze ze starego porządku wyświetlania treści. Co możemy zrobić teraz? Śledzić na bieżąco informacje oraz dobrze przygotować się na ewentualne zmiany.

Karolina Chojnowska, Nieagencja