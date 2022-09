Szymon Demirkol, Head of Creative, K2 Create

Szymon Demirkol dołącza do agencji K2 Create (Grupa K2). Razem z Magdaleną Banasik będzie zarządzał działem kreacji.

Demirkol odpowiada za jakość produktu kreatywnego agencji oraz projekty new businessowe. W zarządzaniu działem kreacji wspiera Magdalenę Banasik, która z kolei dba o zawodowy rozwój członków zespołu kreatywnego i ścieżki kariery w dziale kreacji oraz reprezentuje agencję na forum organizacji branżowych.

– Kilkanaście lat doświadczenia w najbardziej kreatywnych agencjach reklamowych, dziesiątki projektów dla niezwykle wymagających klientów w branży, wiele nagród i wyróżnień (KTR, Effie, MIXX, Innovation, Cannes Lions), połączenie reklamowej pasji, zdrowego rozsądku, błyskotliwego poczucia humoru i pozytywnej energii. Bardzo się cieszę, że Szymon będzie teraz podbijał komunikacyjny świat razem z K2 Create – mówi Michał Rutkowski, Dyrektor Zarządzający K2 Create.

Szymon Demirkol do K2 Create przeszedł z agencji Gong, gdzie był odpowiedzialny za obsługę marek Netflix i ING. Jest współtwórcą m.in. kampanii z Dawidem Podsiadło promującej drugi sezon serialu Wiedźmin czy kampanii repozycjonującej bank ING skierowanej do Generacji Z. Wcześniej na stanowiskach seniorskich pracował w Heart and Brain, FCB Bridge2fun i Grey Group, a karierę zaczynał w agencji G7 w 2007 roku.