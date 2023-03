Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska; Maciej Zieliński, CEO Siemens Polska; Alexander Jenbar, Członek Zarządu T-Mobile Polska ds. Technologii i Innowacji, fot. T-Mobile Polska

Usługi i rozwiązania z obszaru łączności odgrywają kluczową rolę w przemyśle i logistyce – to one wspierają optymalizację procesów produkcyjnych i zapewniają bezpieczne działanie organizacji, gwarantują niezawodność oraz podnoszą poziom wydajności przedsiębiorstw. T-Mobile rozbudowując swoją ofertę, nawiązał współpracę z Siemens Polska. Technologie i usługi oferowane przez obie firmy zapewnią klientom więcej możliwości i funkcjonalności w zakresie sieci przemysłowych (Campus Networks).

Współpraca między T-Mobile Polska i Siemens Sp. z o.o. będzie rozwijać różnorodne aspekty przemysłowej łączności GSM bazującej na technologiach 2G/4G/5G, a także sieciach IoT, tj. LTE-CATM1 oraz Narrowband IoT. Co ważne, zakłada ona nie tylko wspólną realizację projektów, ale także prac rozwojowych w oparciu o rozwiązania obu firm. Ich celem jest udoskonalanie usług i optymalizacja działania urządzeń.

Dzięki zainicjowanej współpracy do klientów trafią rozwiązania stworzone na bazie połączenia kompetencji T-Mobile Polska i Siemens Sp. z o.o.. Klienci będą mogli korzystać z doświadczenia T-Mobile w budowie sieci radiowych, w tym także prywatnych sieci kampusowych (Campus Networks) w środowisku przemysłowym oraz doświadczenia z wdrożeń Deutsche Telekom w wykorzystaniu sieci prywatnych do usprawniania i budowania nowych procesów biznesowych. Z kolei technologie Siemensa zapewnią wysoką jakość urządzeń oraz ich niezawodność w trudnych warunkach, jakie pojawiają się w halach przemysłowych, tj. wysoka temperatura, kwasowe środowisko czy podwyższone ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

- Rozpoczęcie współpracy z firmą Siemens to dla nas ważny krok w stronę dalszego rozwoju technologii sieciowych. Jestem przekonany, że ogromny potencjał rozwiązań oferowanych przez obie firmy umożliwi nam wypracowanie propozycji, które w skali rynku usług dla biznesu będą wyróżniać się wysoką jakością, innowacyjnością i – co dziś w szczególności istotne – bezpieczeństwem – komentuje Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

- Transfer, zbieranie i analityka danych to klucz do skutecznej transformacji cyfrowej przemysłu. Nie byłoby to możliwe bez niezawodnej sieci oraz urządzeń współpracujących. Partnerstwo z T-mobile umożliwi bardziej efektywne i innowacyjne wykorzystanie technologii mobilnych LTE oraz 5G. Wspólnie dostarczymy naszym klientom rozwiązania, które przyczynią się do zwiększania ich innowacyjności, odporności, a więc i konkurencyjności na rynku- mówi Maciej Zieliński, CEO Siemens Polska.

Pierwszym, rozpoczętym już, etapem współpracy są testy prowadzone w laboratorium T-Mobile, związane z łącznością, funkcjonalnością urządzeń Siemensa oraz testami end-2-end (UAT).

Sieć dla biznesu

Dzięki nawiązanej współpracy przyszli klienci firm T-Mobile i Siemens będą mogli korzystać z przemysłowej sieci prywatnej, czyli w 100% prywatnej sieci komórkowej. Rozwiązania tego typu znajdują zastosowanie przy zarządzaniu i utrzymaniu kluczowych procesów przemysłowych oraz biznesowych, stanowią też przyszłość inteligentnych fabryk opartych o sterowane zdalnie, możliwe a sprawą niezawodności tego typu sieci. Do ogromnych zalet i wyróżników sieci kampusowych należą m.in. wyższy niż w przypadku Wi-Fi poziom bezpieczeństwa dzięki licencjonowanemu pasmu, większa mobilność i szybsze przekazywanie danych, a także minimalizacja problemów z zakłóceniami sieci. Do niewątpliwych przewag sieci kampusowych zaliczyć można ponadto zdecydowanie większą elastyczność w rozbudowie niż ma to miejsce w przypadku sieci LAN. Firmy nie są tym samym zdane na okablowaną infrastrukturę, zachowując przy tym identyczne parametry transmisji danych.

Campus Networks to także zasoby przeznaczone specjalnie dla sieci prywatnej, umowy o poziomie świadczenia usługi (SLA) gwarantujące jej zgodność z odpowiednimi parametrami, czy w końcu prywatność danych i ograniczony do minimum poziom opóźnień w porównaniu do sieci publicznych.

Wszystko to sprawia, że sieci kampusowe są chętnie tworzone wszędzie tam, gdzie szybkość i niezawodność pozostają priorytetowe: na terenach fabryk, portów morskich i lotniczych czy kopalń oraz tam, gdzie priorytetem pozostaje bezpieczeństwo kluczowych procesów biznesowych.

Pobierz ebook z raportem i rankingiem agencji marketingowych 2023 r.