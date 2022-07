Właściciel marki T-Mobile z nową kampanią #WhatWeValue skierowaną do generacji Z

Fot.: Rawpixel, Pixabay - ludzie, młodzież

W nowej kampanii #WhatWeValue, grupa Deutsche Telekom, której częścią jest T‑Mobile Polska, wspiera społeczne inicjatywy realizowane przez przedstawicieli pokolenia Z z całej Europy. Na specjalnej platformie młodzi liderzy mogą przedstawić swoje projekty i łączyć się z rówieśnikami, a dzięki technologii NFT otrzymać realne wsparcie swoich projektów. Wśród inicjatyw, które zakwalifikowały się do akcji znalazło się już 8 z Polski.

Z badań wynika, że aż 82% przedstawicieli pokolenia Z twierdzi, że chętnie wspiera działania wolontariackie, podając jako motywację możliwość wywierania pozytywnego wpływu na najbliższe otoczenie, przyjaciół i rodzinę. Istotne są dla nich działania, które dotykają ważnych problemów społecznych takich jak równość, kryzys migracyjny czy zmiany klimatu.

#WhatWeValue

Deutsche Telekom, obserwując to zaangażowanie młodych ludzi, stworzyło narzędzie, które ułatwi im rozwijanie swoich inicjatyw. #WhatWeValue to globalna platforma cyfrowa, dzięki której młodzi liderzy mogą dzielić się doświadczeniem i budować zaangażowanie, ale także mają szansę na wygranie nagród, dopasowanych do ich potrzeb, które pozwolą im na rozwój projektów. Co równie ważne, platforma wykorzystuje technologię NFT, aby cyfrową aktywność przekształcać w rzeczywistą wartość.

Na platformie #WhatWeValue już teraz można się zapoznać i wesprzeć ponad 50 różnorodnych projektów, w tym aż 8 z Polski. Są to działania zaproponowane przez organizacje Akcja Menstruacja, Fundacja Impuls, Akademia Wiedzy Obywatelskiej, Wyciskarka Potencjału, Girls Ready For The Future, Stan Młodych, Centrum Równik oraz IFMSA Polska.

- To jak świadome społeczne i zorientowane na działanie jest pokolenie Z jest budujące. Angażowanie się w projekty wolontariackie to przykład tego, jak młodzi ludzie mogą wykorzystać swój potencjał do realizacji wartościowych inicjatyw. W dzisiejszym świecie trudno zrobić to bez technologii, więc jako jedna z największych firm zajmujących się telekomunikacją chcemy dać im narzędzie, które pozwoli im w pełni wykorzystać ich potencjał – powiedziała Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i CR w T-Mobile Polska.

Dostęp do #WhatWeValue jest bezpłatny, a platforma jest otwarta dla liderów projektów wolontariackich w wieku od 18 do 30 lat z całej Europy. Te inicjatywy, które spełniają kryteria zgłoszenia, będą prezentowane i promowane na platformie w kategoriach takich jak „Równość“, „Migracja“, „Zdrowie psychiczne“, „Środowisko“ czy „Edukacja“. Liderzy projektów, otrzymają dostęp m.in. do grup dyskusyjnych ze znanymi aktywistami takimi jak Amy i Ella Meek, Jacqueline Azah czy Bart Staszewski. Społeczność internetowa może wspierać ulubione projekty, co wpływa na ich wynik w ogólnym rankingu. Te, które zbudują wokół siebie największe zaangażowanie w ciągu 12 tygodni mają szanse na wygranie nagród, które pozwolą na rozwój ich projektu.

