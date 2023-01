smartfon, iphone, kobieta, telefon, fot. jeshoots, pixabay

Początek nowego roku to czas podsumowań i postanowień, które mają „odmienić” nasze życie. W związku z tym T-Mobile zachęca do oddania starego telefonu do recyklingu. W tym celu firma we wszystkich swoich salonach w Polsce umieściła specjalne pojemniki na zużyty sprzęt.

Dla wielu osób ekologiczne podejście do życia stało się już czymś naturalnym. Według raportu Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Ekologiczne zachowania Polaków. Raport: Klimat tworzą ludzie” z 2022 roku, 81% respondentów w grupie wiekowej 18-60 lat ocenia swoją postawę ekologiczną zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze. Segregowanie odpadów, rozsądne zakupy, oszczędzanie wody i energii – te nawyki mamy już wpojone. Dlaczego więc tak trudno zrobić jeszcze jeden, prosty krok i oczyścić dom ze starych, popsutych lub nieużywanych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony?

„Zostaw, może się przyda”

Takie hasło można usłyszeć w każdym domu podczas generalnych porządków. Ale właściwie w jakim celu zostawiamy stare urządzenia? Jak wynika z raportu Smart Barometr Digital Care 2022, respondenci jako najczęstsze powody gromadzenia tych rzeczy zgłaszali: „zostawiłem/am jako telefon zapasowy” (43%); „zostawiłem/am bez konkretnego celu” (28%); „oddałem/am innej bliskiej osobie” (20%); „oddałem/am dziecku” (14%); sprzedałem/am (14%). Co więcej, z badania zrealizowanego przez T-Mobile w ubiegłym roku wynika, że co czwarty Polak ma aż 2 smartfony, z których nikt już nie korzysta. Niemal połowa (49%) ankietowanych dodała też, że nieużywany sprzęt zostawia po prostu sobie. Czy jednak naprawdę kiedykolwiek skorzystamy z tych urządzeń? Prawdopodobieństwo jest dość nikłe, dlatego T-Mobile zachęca do prostego gestu – przyniesienia starych telefonów do swoich salonów i oddania ich do recyklingu. To pozwoli łatwo i szybko oczyścić nasze szuflady, ale także wesprzeć działania Fundacji Nasza Ziemia.

- Odpowiednia utylizacja elektrośmieci jest niezwykle ważna. Stare telefony, jak wiele urządzeń elektrycznych, zawierają substancje chemiczne, które mogą szkodzić środowisku, jeśli wylądują w zwykłym koszu i trafią na wysypisko śmieci. Dzięki specjalnym pojemnikom, które na przykład stoją w salonach T-Mobile, możemy gromadzić elektrośmieci we właściwy sposób i poddawać je recyklingowi, a to ma ogromny wpływ na ochronę środowiska i naszej planety – wyjaśnia Beata Butwicka, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Drugie życie elektrośmieci

Pozbywając się nieużywanych telefonów z domów, poprzez przyniesienie ich do salonów T-Mobile, możemy nadać im drugie życie, a przez to znacząco wpłynąć na ochronę środowiska. Zużyty sprzęt elektroniczny stanowi bowiem ogromną bazę odpadów, które mogą być odpowiednio wprowadzane do gospodarki o obiegu zamkniętym. Według danych Eurostatu, e-odpady to najszybciej rosnący „dział” odpadów w Unii Europejskiej, z którego tylko niecałe 40% jest poddawane recyklingowi.

- Świat nowych technologii i sprzętu elektronicznego jest szczególnie bliski naszemu biznesowi. Jednakże nie pozostajemy obojętni na to, jaki wpływ na środowisko i przyszłość naszej planety ma odpowiednia utylizacja bądź recykling elektrośmieci. Troska o otoczenie jest częścią naszego magentowego DNA i naszej strategii ESG – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i CR T-Mobile Polska.

