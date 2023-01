TikTok, aplikacja, social media, telefon, smartfon, fot. 8268513, pixabay

TikTok po cichu rozszerzył swoje ustawienia wiadomości bezpośrednich, aby dać użytkownikom wybór, od kogo chcą je otrzymywać. Dostępne opcje to: wszyscy, sugerowani znajomi, wspólni obserwatorzy, osoby, do których wysłałeś wiadomości, lub nikt. Przed tą zmianą tylko osoby, które użytkownicy zidentyfikowali jako znajomych lub których polecono, mogły ze są pisać.

Platforma wyjaśnia, że jeśli wybierzesz opcję „Wszyscy”, oznacza to, że każdy może wysłać Ci wiadomość DM. Wiadomości od wspólnych znajomych i osób, które obserwujesz, będą pojawiać się w Twojej skrzynce odbiorczej, a wiadomości od osób, których nie obserwujesz, będą pojawiać się w Prośbach, które można zaakceptować, usunąć lub zgłosić.

Jeśli wybierzesz opcję „Sugerowani znajomi”, oznacza to, że poleceni znajomi, w tym zsynchronizowani znajomi z Facebooka i kontakty telefoniczne, mogą wysłać Ci wiadomość prywatną. Opcja „Wspólni znajomi” oznacza, że każdy, kto Ciebie obserwuje i kogo Ty obserwujesz, może wysłać Ci wiadomość. Jeśli wybierzesz opcję „Nikt”... tutaj sprawa jest jasna. TikTok zauważa jednak, że przy tej opcji nadal będzie można uzyskać dostęp do historii w swojej skrzynce odbiorczej, ale nie będzie można odbierać nowych bezpośrednich wiadomości.

Aby zmienić ustawienia wiadomości bezpośrednich, musisz dotknąć ikony profilu u dołu ekranu głównego TikTok, następnie musisz w Menu u góry i wybrać „Ustawienia i prywatność”, a następnie - „Prywatność”. Stamtąd trzeba wybrać „Wiadomości bezpośrednie”, a następnie będziesz mógł wybrać jedną z wyżej wymienionych opcji.

Zmiana to kolejny krok TikToka, który otwarcie konkuruje z Instagramem. W zeszłym roku firma wprowadziła nową zakładkę „Przyjaciele”, która zastąpiła zakładkę „Odkryj”. Decyzja TikToka o odejściu od karty Odkryj wskazywała, że chce zaoferować nowy sposób polecania treści w oparciu o rzeczywiste przyjaźnie. We wrześniu ubiegłego roku TikTok uruchomił też klon BeReal o nazwie TikTok Now, który zachęca użytkowników do publikowania treści codziennie o określonej godzinie w zamian za przeglądanie postów od ich znajomych.

TikTok sprawdził się już jako odnosząca sukcesy platforma rozrywkowa, a teraz prawdopodobnie chce rozszerzyć swoje funkcje społecznościowe, aby użytkownicy spędzali jeszcze więcej czasu w swojej aplikacji.

Tymczasem Instagram ponownie dokonuje przewrotu. Dzisiaj ogłosił, że wprowadza nową funkcję dynamicznego zdjęcia profilowego, która pozwala użytkownikom zaprezentować zarówno swoje zdjęcie profilowe, jak i awatar. Przed tą aktualizacją trzeba było wybrać między wyświetlaniem zdjęcia profilowego a awatara w swoim profilu. Teraz możesz przełączać się między nimi.

„Teraz możesz dodać swojego awatara po drugiej stronie zdjęcia – a osoby odwiedzające Twój profil mogą przełączać się między nimi” – napisała firma należąca do Meta w tweecie.

Aby dodać awatar po drugiej stronie zdjęcia profilowego, trzeba przejść do przycisku „Edytuj profil”. Po dodaniu awatara Twoje zdjęcie profilowe automatycznie zmieni się na awatar, gdy ktoś odwiedzi Twój profil.

Firma początkowo wprowadziła awatary w 2020 roku jako sposób na konkurowanie z Bitmoji Snapa i stale je aktualizuje na Instagramie, Facebooku, WhatsApp i Messengerze.

Uruchomienie nowej funkcji dynamicznych zdjęć profilowych ma miejsce kilka dni po tym, jak Adam Mosseri, szef Instagrama, powiedział, że sieć społecznościowa będzie starała się bardziej skupić na zdjęciach w 2023 roku.